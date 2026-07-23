Google, iPhone’lardan Android’e geçişi Android 17 ile çok kolay hâle getiren yeni bir özellik duyurdu.

Son zamanlarda hem Apple hem de Google tarafından Android ile iOS arasındaki farklılıkları azaltan ve geçişleri çok daha kolay hâle getiren hamleler geliyordu. Dün ise Google, bu konuda çok sevindirici bir açıklama daha yaptı. Android 17 ile iPhone’dan Android’e geçişin çok kolaylaşacağı duyuruldu.

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Herkesin bildiği gibi akıllı telefon ekosistemleri arasında geçiş yapmak zahmetli bir süreç olabiliyor. Google de bu engelleri ortadan kaldırmak ve daha fazla iPhone kullanıcısını kendi ekosistemine çekmek amacıyla önemli bir adım ile karşımıza çıkıyor.

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iPhone kullanıcıları kolayca verilerini Android’e aktarabilecek

Doğrudan Android 17 işletim sistemine entegre edilen bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ayrı bir uygulama indirme zorunluluğu olmadan verilerini kablosuz olarak taşıyabilecek. Bu yeni yöntemle birlikte sadece klasik fotoğraf, video, rehber ve mesajlar değil; aynı zamanda Google Hesabı, şifreler, Wi-Fi kimlik bilgileri ve eSIM gibi hassas veriler de sorunsuz bir şekilde aktarılabilecek.

Google’ın duyurduğu bu yeni güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.Özellik halihazırda seçili Pixel cihazlara gelmiş durumda. Bunun yanı sıra, yeni duyurulan yeni Samsung Galaxy Z Flip8 ve Z Fold8 serisi cihazlarda da bu yeni geçiş yöntemi yer alıyor. Google, bu yeni ve pratik geçiş deneyiminin yakında çok daha geniş bir Android cihaz yelpazesine geleceğini de sözlerine ekliyor.