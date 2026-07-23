Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Google, iPhone’lardan Android’e Geçişi Çok Kolay Hâle Getiren Bir Özellik Duyurdu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, iPhone’lardan Android’e geçişi Android 17 ile çok kolay hâle getiren yeni bir özellik duyurdu.

Google, iPhone’lardan Android’e Geçişi Çok Kolay Hâle Getiren Bir Özellik Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda hem Apple hem de Google tarafından Android ile iOS arasındaki farklılıkları azaltan ve geçişleri çok daha kolay hâle getiren hamleler geliyordu. Dün ise Google, bu konuda çok sevindirici bir açıklama daha yaptı. Android 17 ile iPhone’dan Android’e geçişin çok kolaylaşacağı duyuruldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Herkesin bildiği gibi akıllı telefon ekosistemleri arasında geçiş yapmak zahmetli bir süreç olabiliyor. Google de bu engelleri ortadan kaldırmak ve daha fazla iPhone kullanıcısını kendi ekosistemine çekmek amacıyla önemli bir adım ile karşımıza çıkıyor.

İçerikten Görseller

Google, iPhone’lardan Android’e Geçişi Çok Kolay Hâle Getiren Bir Özellik Duyurdu
iostoando

iPhone kullanıcıları kolayca verilerini Android’e aktarabilecek

iostoando

Doğrudan Android 17 işletim sistemine entegre edilen bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ayrı bir uygulama indirme zorunluluğu olmadan verilerini kablosuz olarak taşıyabilecek. Bu yeni yöntemle birlikte sadece klasik fotoğraf, video, rehber ve mesajlar değil; aynı zamanda Google Hesabı, şifreler, Wi-Fi kimlik bilgileri ve eSIM gibi hassas veriler de sorunsuz bir şekilde aktarılabilecek.

Google’ın duyurduğu bu yeni güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.Özellik halihazırda seçili Pixel cihazlara gelmiş durumda. Bunun yanı sıra, yeni duyurulan yeni Samsung Galaxy Z Flip8 ve Z Fold8 serisi cihazlarda da bu yeni geçiş yöntemi yer alıyor. Google, bu yeni ve pratik geçiş deneyiminin yakında çok daha geniş bir Android cihaz yelpazesine geleceğini de sözlerine ekliyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Messi ve Ronaldo Tasarımlı 24 Ayar Altın iPhone ve Samsung Telefon Duyuruldu (Dünya Kupası Final Biletlerinden Bile Pahalı)

Messi ve Ronaldo Tasarımlı 24 Ayar Altın iPhone ve Samsung Telefon Duyuruldu (Dünya Kupası Final Biletlerinden Bile Pahalı)

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

iOS 27 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iPhone Android iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com