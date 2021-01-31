iPhone 12 Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyan 10 Aksesuar

Apple’ın son akıllı telefon serisi olan iPhone 12, zaten pek çok özelliği ile kullanıcının gönlünü kazanıyor. Ancak iPhone 12 deneyiminizi çok daha iyi hale getirmek için kullanabileceğiniz, Apple tarafından kullanıcılara sunulan kılıf, mikrofon, kulaklık, gimbal gibi pek çok farklı aksesuar var.

Pek de iyi geçmeyen 2020 yılının en heyecan verici gelişmelerinden biri olan Apple’ın iPhone 12 serisi tanıtımı sonrası pek çok kullanıcı cihazı çıkar çıkmaz satın aldı. Kullanıcılar için pek çok yeni özellik sunan iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazları için bazı Apple aksesuarları da kullanarak çok daha keyifli ve profesyonel bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Pek çok farklı firmanın iPhone 12 ile birlikte çalışması için ürettiği aksesuarlar var ancak meydana gelebilecek uyumsuzluk sorunları nedeniyle yalnızca Apple Türkiye resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan aksesuarları inceledik. Listemizdeki aksesuarlar sayesinde yalnızca MagSafe gibi özellikleri kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda bir iPhone 12 ile neler yapabileceğinizin sınırlarını keşfedeceksiniz.

iPhone 12 aksesuarları:

MagSafe deri cüzdan

MagSafe şeffaf kılıf

MagSafe deri zarf kılıf

MagSafe şarj aygıtı

AirPods Max

RØDE Microphones VideoMic Me-L Mikrofon

Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü

Lightning - SD Kart Kamera Okuyucusu

DJI Osmo Mobile 3 Gimbal Combo

SteelSeries Nimbus+ Kablosuz Oyun Kumandası

MagSafe deri cüzdan

Fiyatı: 599 TL

iPhone 12 ile birlikte gelen, Apple cihazlarda hızlı ve kablosuz şarj için bir devrim niteliğindeki MagSafe özelliğini kullanmak için bazı temel aksesuarlara ihtiyacınız var. Apple, MagSafe özelliğini kullanırken aynı zamanda tarzınızdan ödün vermemeniz ve artık ağır gelmeye başlayan cüzdanınız için özel MagSafe deri cüzdanlar tasarladı. MagSafe deri cüzdanların dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

MagSafe şeffaf kılıf

Fiyatı: 499 TL

MagSafe hızlı ve kablosuz şarj özelliğini kullanmak, şeffaf kılıfların güvenliğini ile şıklığı yakalamak için MagSafe şeffaf kılıfları kullanabilirsiniz. Kılıflar tamamen şeffaf olduğu için tüm iPhone 12 renklerinde şık bir görünüm sunuyorlar. Aynı zamanda cihazınızı düşme ve çarpma gibi olumsuz durumlara karşı koruyarak MagSafe özelliğini kullanırken aklınızın cihazınızda kalmasını da önlüyorlar.

MagSafe deri zarf kılıf

Fiyatı: 1299 TL

MagSafe hızlı ve kablosuz şarj özelliği için kullanabileceğiniz diğer bir iPhone 12 aksesuarı da MagSafe deri zarf kılıflardır. MagSafe deri zarf kılıfın içine cihazınızı yerleştirdiğiniz zaman kılıf üzerindeki ekranda saat ve tarih bilgisi ile gelen bildirimleri görme şansınız var. Deri zarf kılıflar; cihazınızı çarpma ve düşme gibi durumlara karşı koruyor, tarzınıza uygun bir şıklık kazandırıyor ve MagSafe özelliğini kolayca kullanmanızı sağlıyor.

iPhone 12 için MagSafe şarj aygıtı

Fiyatı: 399 TL

MagSafe hızlı ve kablosuz şarj ekosistemini tamamlayan en önemli parça elbette MagSafe şarj aygıtıdır. MagSafe teknolojisinde özel mıktanıslar sayesinde cihaz ve aygıt eşleşerek çok daha hızlı bir kablosuz şarj deneyimi sunuyor. MagSafe şarj aygıtı ile yalnızca MagSafe aksesuarları kullanan iPhone 12’leri değil, hızlı şarj özelliğine sahip diğer iPhone, AirPods ya da Qİ sertifikalı cihazları da şarj etmeniz mümkün.

AirPods Max

Fiyatı: 5699 TL

AirPods ve AirPords Pro ile kullanıcılarına özel bir kablosuz kulaklık deneyimi sunan Apple, AirPods Max ile beklenenden çok daha fazlasını sunuyor. Kablosuz bir kulaküstü kulaklık olan AirPods Max, aktif gürültü engelleme özelliği ile bulunduğu andan uzaklaşmak isteyenleri cezbediyor. Özellikle tasarımı ile dikkat çeken kulaklık, uzamsal ses sistemi ile sinematik bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

RØDE Microphones VideoMic Me-L Mikrofon

Fiyatı: 789 TL

Bir iPhone 12 ile yalnızca sosyal medya için anı videoları değil; profesyonel vlog videoları, kısa filmler çekebilir ve profesyonel ses kayıtları alabilirsiniz. iPhone 12 mikrofonu standart kullanım için oldukça yeterlidir ancak daha profesyonel videolar çekmek ve ses kayıtları almak istiyorsanız RØDE Microphones VideoMic Me-L Mikrofon ile ses kalitenizi bir üst seviyeye taşıyabilir ve ortam gürültüsünden tamamen kurtulabilirsiniz.

Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü

Fiyatı: 399 TL

Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü ile dijital kameranızı iPhone 12 başta olmak üzere pek çok Apple cihazına bağlayarak kolayca ve hızlı aktarım yapabilirsiniz. Adaptörün lightning ve USB 3.0 girişi bulunuyor. Bu iki giriş sayesinde iPhone’unuza ethernet adaptörü, MIDI arayüzü, CompactFlash, SD, microSD kart okuyucu ve benzeri USB aygıtları da bağlayarak çok yönlü bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Lightning - SD Kart Kamera Okuyucusu

Fiyatı: 279 TL

Farklı dijital kameralarla çektiğiniz görüntüleri SD karttan bilgisayara, oradan da iPhone’unuza aktarmak can sıkacak kadar uzun bir işlem olabilir. Lightning - SD Kart Kamera Okuyucusu sayesinde SD kartınızı direkt olarak iPhone’a bağlamak mümkün. Bağlantıyı sağladıktan sonra tüm içeriği görebilir ve dilerseniz cihaz üzerinden iCloud yedeklemesi ve farklı seçenekler üzerinden paylaşım yapabilirsiniz.

DJI Osmo Mobile 3 Gimbal Combo

Fiyatı: 1099 TL

DJI Osmo Mobile 3 Gimbal Combo ile iPhone artık profesyonel çekimler yapmaya hazır bir kamera işlevi görecek. DJI Osmo Mobile 3 Gimbal Combo, hareketli çekimlerde oluşan titreşimleri tamamen ortadan kaldırdığı gibi sabit çekimler için bir tripod görevi de görecektir. Sahip olduğu ActiveTrack 3.0 teknolojisi ile hızla her çekim türüne adapte olur ve katlanabilir olması ile kolayca her yere götürülebilir.

SteelSeries Nimbus+ Kablosuz Oyun Kumandası

Fiyatı: 1159 TL

iPhone 12, mobil oyun deneyimi için gerekli tüm özellikleri fazlasıyla karşılıyor ancak bir oyun kolu ile oyun oynamaktan vazgeçemiyorsanız SteelSeries Nimbus+ Kablosuz Oyun Kumandası ile iPhone'unuzu bir oyun konsoluna çevirebilirsiniz. Geliştirilmiş ve yüksek performans sunan bluetooth modülü ile kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. iPhone montaj parçası sayesinde hareket halinde bile iPhone ile oyun oynama keyfiniz bozulmuyor.

Pek çok yeni özelliği ile kullanıcıların gönlünü kazanan iPhone 12 deneyiminizi çok daha keyifli bir hale getirebileceğiniz aksesuarları listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Farklı firmalar tarafından bu aksesuarların farklı versiyonları da üretiliyor ancak olası uyumluluk sorunlarına karşı beğendiğiniz aksesuarları Apple Türkiye resmi internet sitesi üzerinden satın almanız öneriliyor.