iPhone'da bulunan Fotoğraflar uygulaması, adeta bir sosyal medya platformuna dönüşüyor. Yayınlanan yeni bir özellik ile kullanıcılar, birbirleriyle paylaştıkları albümlerde yer alan fotoğraf ve videolara yorum yapıp beğeni atabiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'lardaki Fotoğraflar uygulamasını adeta bir sosyal medya platformuna çeviren yeni özelliğini yayınladı. Bu özellik ile kullanıcılar, bir albümü istedikleri kişilerle paylaştıktan sonra birbirlerinin fotoğraflarına yorum yapabilecekler.

Fotoğraflar uygulamasına gelen yeni özellik, iCloud aktifleştirilmiş olsa da olmasa da kullanılabiliyor. Ancak her iki durumda da kullanıcıların bilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Gelin iPhone'lardaki Fotoğraflar uygulamasını neredeyse bir sosyal medya platformuna çeviren yeni özelliğin nasıl kullanıldığına ve neleri bilmeniz gerektiğine hep birlikte bakalım.

Başka bir iPhone'un galerisindeki fotoğrafa yorum yapmak için yapılması gerekenler:

Fotoğraflar uygulamasına gidin.

uygulamasına gidin. Albümler bölümünü açın.

bölümünü açın. Paylaşılan Albümler 'e girin.

'e girin. Yorum yapmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

seçin. Fotoğrafın beğeni ve yorum bölümünü göreceksiniz. Buraya girin.

göreceksiniz. Buraya girin. Yorumunuzu yaptıktan sonra "Gönder" butonuna tıklayın.

iPhone'ların Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraflara yorum yapmak işte bu kadar basit. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu özelliği kullanmadan önce albümlerin paylaşılması gerekiyor. Yani daha önce albüm paylaşımı yapmadığınız kullanıcılar, galerinizdeki fotoğraflara yorum yapamazlar. Zaten bu kullanıcıların sizin galerinizdeki fotoğrafları görüntülemesi bile paylaşım yapılmadan mümkün değil.

iPhone kullanmayan kişiler de albüm paylaşımından faydalanabilir

Siz iPhone sahibi olsanız da en sevdikleriniz veya galerinizdeki fotoğrafları paylaşmak istediğiniz herkes iPhone kullanmıyor olabilir. Apple, bu durum için de bir çözüm geliştirdi. Öyle ki iCloud'a yüklenen albümler, zaten URL olarak paylaşılabiliyor. Bu sayede iCloud ayarlarınızı güncelleyip bir albüme URL üzerinden ulaşılabilmesini sağlayabilirsiniz. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var.

Apple, URL aracılığıyla paylaşılan albümler için herhangi bir güvenlik özelliği sunmuyor. Yani bir albümü paylaşıma açar ve URL'yi dağıtırsanız, o URL'ye sahip olan herkes albümde yer alan fotoğraf ve videolara ulaşabilecektir...