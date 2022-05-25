iOS 16 ile iPhone'lara Gelecek En Önemli 5 Özellik

Haziran ayının yaklaşması ile Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliği için geri sayım başlamış oldu. Apple, bu etkinlikte iOS 16'yı da tanıtacak. Peki iPhone'ların yeni işletim sistemi, hangi özellikleri ilk kez sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple için hareketli süreç başlamak üzere. Öyle ki şirket, 6 Haziran 2022'de Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliklerini resmen başlatacak. Bu etkinlikte diğer her şeyden önce iPhone'larda kullanılacak yeni işletim sistemi iOS 16 ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Apple, hemen her iOS duyurusunda büyük çaplı yenilikler tanıttı. Hal böyle olunca iOS 16'da da benzer bir durum yaşanmasını bekliyoruz. Peki Apple, iOS 16'da tüketicilere neler sunabilir? Şimdi sizlere, iOS 16'da ilk kez tanışma imkanı yakalayacağımız bazı muhtemel özelliklerden bahsedeceğiz. Gelin hep birlikte, bugüne dek yaşanan sızıntılar ve sektörün önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalardan derlediğimiz o özelliklere yakından bakalım.

iOS 16'da ilk kez tanışmamız muhtemel 5 özellik

Acil durumlar için uydu desteği

Apple ile ilgili sızıntılar ve yeni bilgiler dediğimiz zaman akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi Bloomberg'den Mark Gurman. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla güvenilirliğini ispatlayan Gurman'a göre iOS 16'daki en büyük yenilik, telefonlara eklenecek acil durum uydu desteği olacak. Peki bu özellik ne işe yaracak ve hangi acil durumları kapsayacak?

İddialara göre iOS 16'nın acil durum uydu desteği özelliği, bir iPhone sahibinin mobil hat erişimi olmasa bile yetkililer ile iletişime geçmesini sağlayacak. Destekleyen iPhone'lar doğrudan uydulara bağlanacak ve tüketiciler, yangın, uçak kazası veya deprem gibi olaylarda yardım talebinde bulunacaklar. Mark Gurman'a göre bu özellik, iki farklı uygulanabilirlik seçeneği ile kullanıma sunulacak. Bunlardan ilki, kullanıcıların yetkililere kısa mesaj atabiliyor oluşu ile karşımıza çıkacak. İkinci uygulanabilirlik seçeneği ise kullanıcının tıbbi kimlik bilgileri ile konum bilgilerini yetkililere iletmesi şeklinde olacak.

Trafik kazası algılama özelliği

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre iOS 16'daki önemli özelliklerden bir tanesi de trafik kazalarını algılamak olacak. Bu özelliğin iPhone ve Apple Watch'taki sensörler aracılığıyla kullanılacağını söyleyen kaynaklar, özelliğin zaten yaklaşık bir yıldır test edildiğini ileri sürüyorlar. Peki iOS 16'daki trafik kazası algılama özelliği nasıl çalışacak?

Edinilen bilgilere göre Apple, iPhone ve Apple Watch'un ivmeölçer gibi sensörlerini kullanarak g kuvveti ölçümü yapacak. Bu ölçümlerde olmaması gereken bir sonucun elde edilmesi durumunda da otomobilin kaza yaptığı anlaşılacak. Neticede g kuvveti sürekli olarak değişen bir şey değil. Değişmesi ise büyük bir şey olduğu anlamına geliyor. Ancak trafik kazası algılama özelliği bununla sınırlı olmayacak. Telefon, kazayı tespit ettikten sonra sağlık yetkililerine otomatik bildirim yapacak. Böylelikle olası can kayıplarının engellenmesine yardım edilmiş olacak.

Etkileşimli widgetlar

Apple, bundan birkaç yıl önce widget özelliğini kullanıma sundu. Ancak bu widgetlar şu an için istenen noktada değil. Çünkü widgetlar için hiçbir işlevsellik yok. Mark Gurman'a göre iOS 16, widget kullanımında yepyeni bir deneyim sunacak. Çünkü kullanıcılar, yeni işletim sisteminde etkileşimli bir hal alacaklar. Buradaki "etkileşim"den kastın ne olduğu tam olarak bilinmiyor olsa da tahminlere göre iPhone'lardaki widgetlar, artık özelleştirilebilecek. Bu sayede kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak.

Yenilenen Apple uygulamaları

Sektör kaynaklarının iddialarına göre iOS 16, yenilenmiş Apple uygulamalarına sahip olacak. Bu bağlamda; en büyük yenilik Sağlık uygulamasında olacak. iOS 16 ile gelişmiş uyku takibi ve ilaç yönetim özelliğinin Sağlık uygulamasına ekleneceği ifade ediliyor. Öte yandan, kadınlar için adet döngüsü gibi özellikler de iOS 16'daki Sağlık uygulamasında yer alacak. Tüm bunlara ek olarak Mesajlar, Fotoğraflar, FaceTime ve Takvim gibi uygulamaların neredeyse tamamen yenileceği belirtiliyor. Ayrıca yeni Apple uygulamaları ile tanışmamız da mümkün.

Apple'ın artırılmış gerçeklik başlığı ile kullanılacak yepyeni uygulamalar

Apple, uzunca bir süredir artırılmış gerçeklik başlığı ile gündeme gelip duruyor. Ancak bu ürünle ilgili bugüne dek yaşanmış olan somut bir gelişme yok. İşte bu durumun WWDC 2022'de değişeceğine inanılıyor. Başta Mark Gurman olmak üzere sektör kaynaklarına göre Apple, WWDC 2022'de artırılmış gerçeklik başlığını resmen tanıtacak.

Eğer beklentiler gerçekleşir ve Apple, WWDC 2022'de artırılmış gerçeklik başlığı ile karşımıza çıkarsa iOS 16 da bu ekipmanla birlikte yepyeni uygulamalar getirecek. Artırılmış gerçeklik dünyasının ne denli büyük olduğunu düşünecek olursak, bu tür bir ekipman ile iOS 16'da kullanıcıları bekleyen benzersiz deneyimler olacağını söylemek mümkün...