iPhone Kullanıcılarının Acilen Yüklemesi Gereken Güncelleme

Apple, başta iPhone, Mac ve Apple Watch olmak üzere bazı ürünleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Pegasus isimli casus yazılımın cihaza entegresini kolaylaştıran bir güvenlik açığını kapatan bu güncellemenin, tüm kullanıcılar tarafından bir an önce yüklenmesi gerekiyor.

Günün ilerleyen saatlerinde bir etkinlik düzenleyip bu etkinlik kapsamında iPhone 13 ailesini duyuracak olan Apple, gece saatlerinde iPhone, Apple Watch ve Mac'ler için bir yazılım güncellemesi güncellemesi yayınladı. iOS 14.8 ve watchOS 7.6.2 kodlu bu güncellemelerin bir an önce yüklenmesi ve kullanıcıların kritik önem arz eden bir güvenlik açığına karşı kendini korumaya alması gerekiyor.

Citizen Lab bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup siber güvenlik uzmanı, İsrail merkezli hack grubu NSO'nun gerçekleştirdiği bir saldırıyı keşfetti. Bu saldırı, Pegasus isimli casus yazılımın bir iPhone'a kolaylıkla entegre edilebilmiş oluşuydu. Ancak bugüne dek güvenlik ile övünen Apple, farkında bile olmadığı bir güvenlik açığı sayesinde NSO'nun işini kolaylaştırmıştı. İşte iOS 14.8, bu yüzden kritik bir önem arz ediyor.

Güncellemelerin vakit kaybetmeden yapılması gerekiyor

Apple, iOS 14.8'in güncelleme sayfasında bu güncellemenin önemli güvenlik iyileştirmelerine sahip olduğunu ve tüm kullanıcılar tarafından indirilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. NSO'nun işini kolaylaştıran güvenlik açığını kapatan güncelleme, özellikle de ön planda olan ve herkes tarafından tanınan gazeteci, politikacı ve üst düzey yöneticiler için hayat kurtarıcı olabilir gibi görünüyor.

Citizen Lab isimli şirketin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olan Scott-Railton, Apple tarafından yapılan güvenlik yamasının tüm kullanıcılar tarafından derhal yüklenmesi gerektiğini ifade ediyor. "Apple ürününüz mü var? Hemen şimdi güncelleyin." diyen yönetici, durumun ne kadar acil olduğunu gözler önüne seriyor.