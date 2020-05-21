Bir konsept tasarım sanatçıcı, Apple’ın iMac bilgisayarlarına Face ID ve Trackpad’i ile iPhone şarj etme özellikleri getiren bir konsept tasarım yayınladı. iMac’in tasarımını da bambaşka hale getiren konsept tasarım, oldukça ilgi çekici görünüyor.

Apple’ın geliştirdiği tüm bilgisayarlar arasında iMac’ler, özel bir yere sahip durumda. Her seride daha da ilgi çekici hale gelen iMac'lerin en yeni üyesinin çok da uzak olmayan bir gelecekte tanıtılması bekleniyor.

Apple, henüz 2020 model bir iMac tanıtmadı ama iMac’in şimdiden konsept tasarımları ortaya çıkmaya başladı. Hacker 34 isimli bir konsept tasarım sanatçısı, yeni bir iMac konsept tasarımı oluşturdu ve YouTube'da paylaştı.

Yepyeni bir görünüme kavuşan iMac 2020 konsepti

Hacker 34’ün konsept tasarım iMac’inde ilk dikkat çeken şey, iMac’in neredeyse tamamen değişen tasarımı. Apple’ın iMac’leri her yıl daha daha ince bir tasarımla sunuyor. Apple, tasarımı gittikçe sarif hale getirse de bugüne kadar yuvarlak hatların değiştiriğini hiç görmemiştik.

Birkaç ay önce ortaya çıkan bir patent, Apple’ın iMac’lere Face ID ekleyeceğini gösteriyordu. Ancak Apple'ın bu yıl duyuracağı iMac’lerde Face ID’yi kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Buna rağmen konsept tasarım sanatçısı Hacker 34’ün oluşturduğu 28 inç iMac konseptinde Face ID özelliği bulunuyor.

Hacker 34’ün iMac konsepti aynı zamanda ilginç bir kablosuz şarj özelliğine de sahip durumda. Hacker 34, konsept tasarım iMac’in Trackpad’ine iPhone’ları şarj edebileciği bir özellik eklemiş.

Konsept iMac’te dikkat çeken bir diğer özellik ise Apple Pencil desteği. iPhone’ları kablosuz şarj edebilen Trackpad, aynı zamanda Apple Pencil ile kullanılabilir şekilde tasarlanmış. Hacker 34, iMac 2020 konsept tasarımında olacağını düşündüğü teknik özellikleri de konsept tasarımla beraber paylaştı. Hacker 34’e göre iMac 2020 5K retina ekranla beraber Intel’in 10. nesil i9 işlemcilerine sahip olacak. Konsept tasarım sanatçısı 64GB’a kadar DDR4 RAM ve 4TB NVMe SSD’nin de iMac 2020’de yer alacağını düşünüyor

Hacker 34 tarafından oluşturulan iMac 2020 konsept videosu: