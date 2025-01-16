Apple’ın iPhone SE 4 modeline ait maketler sızdı. Yeni telefonun tasarımı, ekranı ve fiyatı hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4 modeline ait maketler, güvenilir kaynaklardan sızan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Yeni model görünüşe göre tasarım açısından iPhone 14’e benzer bir yapıya sahip olacak.

Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görsellerine göre, iPhone SE 4’ün arkasında tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon için bir kesit bulunuyor.

iPhone SE 4’ün özellikleri ortaya çıktı

Telefonun yan yüzeyleri düz bir yapıya sahip; sol tarafta ise ses açma-kapama tuşları ve sessize alma anahtarı yer alıyor. Ayrıca, makette fiziksel SIM kart yuvası da net bir şekilde görünüyor.

iPhone SE 4’ün ekranında, iPhone 14’ün 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranının kullanılacağı tahmin ediliyor. Ekranın üst kısmında ise 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve Face ID sensörleri için bir çentik yer alacak. Bütçe dostu telefon, Apple A18 işlemci ve 8 GB RAM ile desteklenecek. Ayrıca, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve USB-C bağlantı portu bulunması bekleniyor.

iPhone SE 4’ün, 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Apple, bu modelle uygun fiyatlı iPhone arayan kullanıcılara hitap etmeyi hedefliyor.