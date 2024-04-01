iPhone SE 4'e ait olduğu ileri sürülen maketlere ilişkin görseller paylaşıldı. Böylelikle telefonun tasarımını ortaya çıkmış oldu. Touch ID, iPhone SE 4 ile aramızdan ayrılacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen uygun fiyatlı iPhone'u iPhone SE 4 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Telefonun tasarımını gözler önüne seren bazı görüntüler sızdırıldı. Majin Bu isimli sızıntı kaynağının paylaştığı görüntü, telefonda büyük tasarım değişiklikleri olacağını gözler önüne seriyor.

iPhone SE 4 için paylaşılan maket görüntüleri, yaklaşmakta olan akıllı telefonun iPhone 14 serisine benzeyeceği iddialarını güçlendiriyor. Çünkü iPhone SE 4'te, büyük olasılıkla bir çentik bulunacak. Öte yandan; iPhone SE 3'te de bulunan Touch ID ise artık aramızdan ayrılacak.

İşte iPhone SE 4 için paylaşılan görseller

Paylaşılan görüntülerde dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de iPhone SE 4'ün kasasıyla ilgili. Bu telefon, ses tuşlarının hemen üst kısmında büyük bir butona ev sahipliği yapacak. Şu an için kesin bir şey söylemek çok zor ancak iPhone SE 4, iPhone 15 Pro'daki Eylem Butonu ile donatılacak gibi görünüyor.

Telefonun arka kısmına ilişkin paylaşılan görüntülere baktığımızda ise iPhone SE 4'ün tek bir kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Bu kamera, hemen yanında LED flaş bulunduracak.

iPhone SE 4, çok büyük olasılıkla önümüzdeki yıl için planlanıyor. Ancak çıkış tarihi için kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim.