Apple ve Samsung'un bu yıl tanıtacağı çok ince tasarımlı yeni modelleri iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim'in bataryaları sızdırıldı. Sızıntı, cihazların bu konuda bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabileceğini gösterdi.

Akıllı telefon sektöründe hiç kuşkusuz öne çıkan iki şirket var: Apple ve Samsung. Bu markaların savaşı uzun yıllardır devam ediyor. Bir sene Apple öne geçerken diğer sene Samsung lider olabiliyor. Bu yüzden de sürekli yeni ürünlerle geldiklerini görüyoruz. 2025, bu yarışın daha da kızışacağı yıllardan biri olacak. Çünkü iki şirket de ultra ince tasarımlı yepyeni modelleri amiral gemisi telefonlarına dahil etmeyi düşünüyor.

Apple, “iPhone 17 Air” ismini verdiği Plus’ın yerine geçecek bir telefonla, Samsung ise “Galaxy S25 Slim” ile karşımıza çıkacak. Büyük rakip olacak iki model hakkında sürekli sızıntılar görüyorduk. Şimdi ise bataryaları konusunda bilgiler geldi.

Her ikisi de 3000 ila 4000 mAh arasında bataryaya sahip olacak

Akıllı telefonlar hakkında en güvenilir kaynaklar arasında gösterilen Çinli Digital Chat Station, cihazların bataryaları hakkında bilgi paylaştı. Buna göre hem iPhone 17 Air hem de Galaxy S25 Slim, oldukça düşük diyebileceğimiz 3000 ila 4000 mAh kapasiteli bataryalarla gelecek. Tabii bu kapasitelerle nasıl performans gösterecekleri merak konusu. Düşük olsalar da iyi optimizasyon, bu bataryaların da gayet yeterli olmasını sağlayabilir. Yine de bu konuda hayal kırıklığı yarattıklarını söylemek yanlış olmaz.

Böyle küçük bataryayla gelmeleri aslında pek şaşırtıcı değil. İki şirket de cihazlarının “en ince tasarıma” sahip olmasını istiyor. Durum böyle olunca da kalınlığı artırabilecek bazı yerlerden kısmak gerekiyor. Telefonların kalınlığında önemli rol oynayan bataryalar bunlardan biri. İki şirketin henüz Çinli markalar gibi silikon karbon batarya kullanmaya başlamaması da etkili.

Samsung’un önümüzdeki hafta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde S25 Slim’e ilk bakışı atmamızı sağlamasını bekliyoruz. Apple ise iPhone 17 Air’ı eylülde diğer iPhone 17 modelleriyle birlikte tanıtacak.