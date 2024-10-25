Apple'ın 2022'de kilit ekranından kaldırdığı ses düzeyi çubuğu yeniden kilit ekranına ekleniyor.

Apple, 2022 yılında iOS 16'yı yayımlamış ve yeni işletim sistemi ile birlikte iPhone kilit ekranından ses düzeyi çubuğunu kaldırmıştı. Bu çubuk sadece AirPlay kullanılırken aktif oluyordu. Görünüşe göre Apple, isteyen kullanıcıların yeniden ses düzeyi çubuğuna kavuşmalarının yolunu açacak.

Yeni özellik, Apple tarafından "Daima Ses Kontrolünü Göster" adlı bir seçenek olarak iOS 18.2'ye eklenecek. Bu özellik sayesinde kilit ekranında yeniden bir ses düzeyi belirleme çubuğu görmek mümkün olabilecek.

Özellik nasıl çalışıyor?

Özelliği aktif hâle getirmek için yapılması gerekenler şu şekilde:

"Ayarlar" uygulamasını açın

"Erişilebilirlik" düğmesine basın

"Ses ve Görsel" düğmesine tıklayın

"Daima Ses Kontolünü Göster" seçeneğini aktif hâle getirin.

Bu özelliği aktif hâle getirdiğinizde, kilit ekranında her zaman için ses düzeyi çubuğunu görebileceksiniz. Bu özellik ile birlikte Apple, bir anlamda iOS 16'dan bu yana eleştirildiği bu sorunu da çözmeye bir adım daha yaklaşmış olacak.

iOS 18.2 şu anda beta geliştirme aşamasında bulunuyor ve sadece Apple Intelligence desteği sunan iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max modellerinde kullanılıyor. Yeni güncellemenin kasım ayında beta testi kullanıcılarına ve aralık ayında da kalan diğer kullanıcılara açılması bekleniyor.