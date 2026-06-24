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iPhone Ultra, Diğer iPhone'lar Gibi Değerini Uzun Yıllar Koruyamayabilir: İşte Nedeni!

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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak olan iPhone Ultra, diğer iPhone'lar kadar değerini koruyamayabilir.

iPhone Ultra, Diğer iPhone'lar Gibi Değerini Uzun Yıllar Koruyamayabilir: İşte Nedeni!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın önümüzdeki üç ay içinde tanıtması beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra için yavaş yavaş gün saymaya başladık.

Söylentilere göre cihaz, 2.000 dolar ile 2.400 dolar arasında bir etiketle Apple tarihinin en pahalı telefonu olacak. Hatta 1TB veya 2TB’lık devasa modellerde bu fiyatın 2.799 doları bulabileceği konuşuluyor. Peki, bu kadar para ödeyip aldığınız telefon bir yıl sonra ne kadar edecek? Cevap pek de iç açıcı değil.

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iPhone Ultra, Diğer iPhone'lar Gibi Değerini Uzun Yıllar Koruyamayabilir: İşte Nedeni!
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iPhone Ultra'nın değeri bir yıl sonra ne kadar olacak?

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ABD merkezli takas platformu SellCell’in verilerine göre katlanabilir telefonlar geleneksel akıllı telefonlara kıyasla %65 daha hızlı değer kaybediyor. Sektördeki genel gidişat, katlanabilir cihazların ilk 12 ayda ortalama %64,6 eridiğini gösteriyor. Örneğin rakip Samsung Galaxy Z Fold 6 (1TB) bir yılda tam 1.480 dolar değer kaybederek orijinal fiyatının sadece %34,5’ini koruyabildi.

Eğer iPhone Ultra da bu kötü gidişata ayak uydurursa bugün 2.400 dolar ödediğiniz telefon tam bir yıl sonra sadece 849 dolar civarına alıcı bulacak. Yani paranızın yarısından fazlası uçup gidebilir.

Apple olması bunu durdurabilir mi?

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Apple, ikinci el piyasasında değerini en iyi koruyan marka (%51,5) unvanına sahip. Eğer iPhone Ultra, katlanabilir rakipleri gibi değil de standart bir iPhone gibi değer koruyabilirse bile rapora göre bir yıl sonraki ederi 1.236 dolar civarında kalacak.

Özetle katlanabilir bir iPhone almayı düşünüyorsanız, gelecekteki ederini düşünerek de hareket etmenizde fayda var.

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