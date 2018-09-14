  • iPhone Xs ve iPhone Max Xs'in İndirilebilir Duvar Kağıtları

iPhone Xs ve iPhone Max Xs'e Özel Duvar Kağıtları İndirilebilir Durumda

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Apple'ın 21 Eylül'de piyasaya çıkması beklenen yeni amiral gemilerinde kullanılacak olan duvar kağıtları, bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.

Son zamlardan sonra Türkiye fiyatı merakla beklenen iPhone Xs ve iPhone Max Xs'te kullanacağımız duvar kağıtları ortaya çıktı. 'Bubbles' yani 'Baloncuklar' olarak adlandırılan bu duvar kağıtlarını mevcut iPhone'unuzda da kullanabilirsiniz.

Bubbles (Baloncuklar) Duvar Kağıtları

  • Duvar kağıtlarını kullanmanız için öncelikle üzerlerine tıklayarak yüksek çözünürlüklü versiyonlarına ulaşın.
  • Daha sonrasında duvar kağıtlarını telefonunuza indirin.
  • iOS'ta 'Fotoğraflar' uygulamasıyla istediğiniz fotoğrafı açın.
  • 'Paylaş' butonuna tıkladıktan sonra 'Duvar kağıdı olarak ayarla' seçeneğine tıklayın.

Hepsi bu kadar. Yukarıdaki duvar kağıtlarının farklı varyasyonları ve canlı versiyonları da bulunacak. Duvar kağıtları telefonlar piyasaya çıkmadan önce sızdırılmaya devam ettiği müddetçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Kaynak : https://9to5mac.com/2018/09/13/iphone-xs-max-wallpaper-download/
Etiketler: iphone xs, iphone xs max
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