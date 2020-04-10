iQOO 3, İlginç Bir Sağlamlık Testine Girdi (Video)

Vivo'nun kısa bir süre önce duyurduğu iQOO 3 5G modeli, bugüne kadarki en ilginç sağlamlık testlerinden birine sokuldu. Webtekno ekibi olarak bizim bile yapmadığımız bir teknik uygulayan ekip, bu telefonla bir araç durdurmaya çalıştı.

Daha önce sizlere pek çok farklı sağlamlık testinden bahsetmişti kancak açık konuşmak gerekirse bu kez yapılan sağlamlık testinin teknik açıdan başka bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar biz bile böyle bir sağlamlık testi yapmadık. Dilerseniz hemen, hem sağlamlık testi yapılan telefonun hangisi olduğuna hem de bu sağlamlık testinin nasıl sonuçlandığına yakından bakalım.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu iQOO 3 5G'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon, 6.44 inç büyüklüğündeki ekranı ile 180 Hz tazeleme oranı vadediyordu. 55 watt hızlı şarj desteği ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, 5G bağlantı desteği ve şık tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Bu telefon şimdi ise bugüne kadar belki de hiç görmediğiniz bir sağlamlık testine girdi.

iQOO 3 5G için yapılan sağlamlık testi, bir yarış pistinde gerçekleşiyor. Bu bağlamda bir aracın bu telefonun üzerinden geçeceğini düşünebilirsiniz. Ancak testi yapan ekip, bugüne kadar ki belki de en benzersiz sağlamlık testini gerçekleştirebilmek için daha da yaratıcı bir yaklaşım sergiledi. Öyle ki bu telefon, bir BMW 530Li'nin fren balatası olarak kullanıldı. Yani bu sağlamlık testindeki amaç, iQOO 3 5G'yi kullanarak bir BMW'yi durdurmaktı.

Sağlamlık testini gerçekleştiren ekip ilk olarak BMW 530Li'nin normal balatalarını kullandı. Bu testin hemen ardından aracı garaja alan ekip, fren balatalarını çıkararak bu balataların yerine 2 adet iQOO 3 5G yerleştirdi. BMW 530Li'nin frenleri, artık 200 gram ağırlığındaki iki telefona emanetti. Amaç, yapılacak olan bu testin sonunda telefonun sağlam çıkıp çıkmayacağı idi.

Not: Bir otomobili durdurmak için kullanılan balatalar, aracın fren aksamındaki her iki yana yerleştirilir. Şoför, fren pedalına bastığı anda ortaya çok ciddi büyüklükte bir kuvvet çıkar ve bu kuvvet, fren balatalarını aracın diskleriyle bütünleştirir. Ortaya çıkan sürtünme (sürtünmeyle birlikte ciddi bir sıcaklık da meydana gelir) de aracın yavaşlamasına ve durmasına neden olur.

Vivo iQOO 3 5G'nin fren balatası olarak kullanıldığı sağlamlık testi

Yukarıdaki videoda da görülebileceği üzere iQOO 3 5G, 2 ton ağırlığındaki BMW 530Li'yi durdurmayı başardı. Üstelik test ekibi, araç durduktan sonra çıkardığı iQOO 3 5G'lerin her ikisinin de çok ciddi anlamda fiziksel hasar görmüş olmasına rağmen çalıştığını fark etti. Bu durum, ortaya çıkan sıcaklık ve sürtünme kuvveti düşünüldüğünde, gerçekten de etkileyiciydi.