İran, mayıs ayında yaşadığı elektrik kesintileri nedeniyle yasakladığı kripto para madenciliğini, yeniden yasal hale getirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, yaz mevsiminin sona ermesiyle enerji tüketiminin düşeceği ve bu yüzden de madenciliğin yeniden başlayacağı belirtildi.

Kripto paraların büyük ilgi gördüğü İran, yakın bir geçmişe kadar madencilik yapılabilmesine resmen izin veriyordu. Ancak mayıs ayında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yeni bir karar alan ve bu karar kapsamında da madencilik yapılmasını yasaklayan İran hükümeti, şimdi bu yasağı kaldırmaya hazırlanıyor.

Madenciliğin yasaklandığını duyuran İranlı yetkililer, bu yasağın 22 Eylül'e kadar geçerli olduğundan bahsetmişlerdi. Yasağın bitmesine bir ay kala konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, yasak süresinin uzatılmayacağı ifade edildi. Zira yaz mevsiminin sona ermesiyle enerji tüketiminin azalacağını düşünen hükümet, madenciliğin ülke genelinde yeni bir enerji sorununa yol açmayacağına kanaat getirmiş durumda.

Yasak öncesi koşullar geçerli olacak

İran'ın madencilik yasağına ilişkin kararı, ülkenin elektrik üretim ve dağıtım şirketi Tavanir tarafından yapıldı. Mostafa Rajabi Mashhadi isimli sözcü, enerji tüketiminin düşmesiyle kripto para madenciliğinin yine yasak öncesi koşullara uyulması şartı ile yapılabileceğini söyledi. Bu karar, ülke genelinde lisanslı bir şekilde madencilik yapan girişimcilerin yüzünü güldürmüş durumda.

İran, kripto paralarla süreci en iyi şekilde yürüten ülkelerden bir tanesi. Yabancı girişimlerin ülkede madencilik yapmasına izin vermeyen hükümet, yerli madencilerine lisans veriyor. Şu ana kadar 30 kripto para madencilik tesisine lisans veren hükümet, lisanslı merkezlere herhangi bir baskıda bulunmuyor. Ancak İran, lisanssız bir şekilde madencilik yapılmasına şiddetle karşı. Hatta kolluk kuvvetleri, bu konuda büyük operasyonlar da gerçekleştiriyorlar. Edinilen bilgilere göre son 1 yılda 212 bin 373 madencilik cihazına devletten lisans alınmamış olması nedeniyle el koyuldu. Bu madencilik cihazlarının sahiplerine de ciddi yaptırımlar uygulandı.