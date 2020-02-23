İran-Türkiye Sınırında 5.8 Büyüklüğünde İkinci Deprem

İran-Türkiye sınırında akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. İran merkezli ikinci deprem 5.8 olarak ölçüldü. İlk deprem nedeniyle Van'da 9 yurttaş hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İran'ın Hoy ilinde saat 08.53'de 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası korkutan bir deprem daha meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre İran-Türkiye sınırının İran tarafından 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İran'ın kuzeyindeki Tebriz kentinin 163 kilometre batısında oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göreyse, saat 19.00’da merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan depremin büyüklüğü 5.9. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göreyse ikinci depremin büyüklüğü 5.8. Yerin 5 kilometre derinlerinde meydaba gelen deprem Van başta olmak üzere sınır bölgesinde bulunan illerde de hissedildi.

İlk depremde 9 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şu an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Hoy ilindeki deprem Van'da da hissedilmiş ve resmi açıklamlara göre 9 kişi yaşamını yitirirken 37 kişi de yaralanmıştı. İran'daysa, yetkililerin bildirdiğine göre dağlık Kotor bölgesinde 43 köy depremden etkilenirken en az 75 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının kritik durumda olduğu belirtiliyor.

Sabah sahatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı, bazıları da hasar gördü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi.

Sabah saat 08.52'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda 18 deprem daha meydana geldi. 12.48'de meydana gelen deprem 4.3 olarak kaydedildi.