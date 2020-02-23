Türkiye-İran Sınırındaki 5,9'luk Deprem Van'da Can Aldı

Bu sabah saat 08.53'te Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 3'ü çocuk 8 kişinin canını aldı. Deprem, Van'daki birçok köyde evlerin yıkılmasına neden oldu.

Bu sabah, Türkiye-İran sınırında meydana gelen bir deprem, daha önce de büyük bir depremle sarsılmış Van’ı vurdu. Saat 08:53’te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van’da da şiddetle hissedildi. Depremin merkez üssünün İran’ın Hoy şehri olduğu açıklandı.

Deprem, İran’da meydana gelmiş olmasına rağmen Van’dan yine üzücü haberler getirdi. Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda bina yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek hayatını kaybedenler olduğunu da aktardı.

Üçü çocuk sekiz vatandaş hayatını kaybetti:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Başkale’de “Üçü çocuk olmak üzere sekiz vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenler Özpınar ve Güvendik köylerinden. Allah rahmet eylesin.” sözlerini kullandı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21 vatandaşımız yaralandı, 8’inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, İran’ın Hoy kentiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan aldıkları bilgileri de paylaştı. Soylu, “Herhangi bir uluslararası yardım talebi İran tarafından yapılmış değil. Onun için oradaki depremin hasarlarını da buradan takip ettiğimizi kamuoyuna iletmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Gelenler köyü sakinlerinden Ferhat Tulan ise köylerinde bulunan 80 hanenin 40-45’inin deprem nedeniyle yıkıldığını belirtti.

Deprem hakkında açıklama yapan İranlı bir yetkili, kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini, henüz bölgede bir hasar ve yaralanan olduğuna dair bir bilgi gelmediğini ve söz konusu bölgenin çok yoğun nüfusun olduğu bir bölge olmadığını söyledi. Depremin ardından büyüklükleri 2,3 - 4 arasında değişen 7 artçı sarsıntı daha meydana geldi.