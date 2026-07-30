Çift kavramalı otomobillerde sıkça duyulan "ıslak kavrama" ve "kuru kavrama" terimleri aslında şanzımanın çalışma prensibini ifade ediyor. Peki bu iki sistem arasındaki fark ne ve hangisi daha avantajlı?

Günümüzde DSG, DCT, EDC ve benzeri çift kavramalı şanzımanlar birçok otomobilde karşımıza çıkıyor. Ancak araç alırken en çok sorulan sorulardan biri de şanzımanın ıslak kavramalı mı yoksa kuru kavramalı mı olduğu oluyor.

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Her iki sistem de vites geçişlerini hızlı ve verimli hale getirmek için geliştirilmiş olsa da, çalışma şekilleri ve kullanım karakterleri birbirinden oldukça farklı. Dayanıklılıktan bakım maliyetine, performanstan sürüş konforuna kadar birçok konuda önemli farklar bulunuyor. Gelin bu farklara yakından bakalım.

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Islak tip kavrama nedir?

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Islak tip kavramada debriyaj balataları şanzıman yağı içinde çalışır. Yağ, kavrama yüzeylerini sürekli soğutarak oluşan ısıyı dağıtır ve aşınmayı azaltır. Bu sayede sistem daha yüksek torklara dayanabilir ve yoğun trafikte veya performanslı kullanımda daha kararlı çalışır. Özellikle güçlü dizel motorlar ve yüksek performanslı otomobillerde ıslak kavramalı şanzımanlar tercih edilir.

Kuru tip kavrama nedir?

Kuru kavramalı sistemde debriyaj balataları yağın içinde değil, hava ortamında çalışır. Çalışma mantığı manuel otomobillerdeki debriyaja oldukça benzer. Yağ banyosu bulunmadığı için sistem daha hafif ve daha verimlidir. Bu da yakıt tüketimine olumlu katkı sağlayabilir. Ancak yoğun dur-kalk trafikte daha fazla ısı oluştuğu için kavrama balataları daha hızlı yıpranabilir.

Gelelim farklarına. İlk fark 'dayanıklılık' noktasında ortaya çıkıyor.

Islak tip kavrama, sürekli yağ ile soğutulduğu için yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklıdır. Ağır kullanım, yokuş, çekme işlemleri ve sık dur-kalk trafikte performansını daha uzun süre koruyabilir. Kuru kavramalı sistem ise doğru kullanımda uzun ömürlü olsa da, özellikle şehir içindeki yoğun trafikte kavrama elemanları daha fazla yük altında çalışır. Bu nedenle kullanım şekli, sistemin ömrünü doğrudan etkiler.

Peki maliyet noktasında durumlar nasıl?

Islak kavramalı şanzımanlarda belirli kilometrelerde şanzıman yağı ve filtre değişimi yapılması gerekir. Bu da bakım maliyetini artırabilir. Kuru kavramalı sistemlerde ise yağ değişimi gereksinimi daha az olsa da, kavrama balatalarının ömrü kullanım koşullarına bağlı olarak daha kısa olabilir. Bu nedenle uzun vadeli maliyet tamamen kullanım alışkanlığına göre değişebilir.

Sürüş sırasında hissedeceklerinize gelirsek...

Her iki sistem de çok hızlı vites geçişleri sunabilir. Ancak ıslak kavramalı şanzımanlar yüksek tork altında daha yumuşak ve kararlı çalışırken, kuru kavramalı sistemler düşük güçteki otomobillerde daha hafif yapıları sayesinde verimlilik avantajı sağlayabilir.

Günümüzde üreticiler her iki sistemi de yazılım ve elektronik kontrol sistemleriyle sürekli geliştiriyor. Bu nedenle yeni nesil kuru kavramalı şanzımanlar, eski nesillere göre çok daha başarılı bir sürüş karakteri sunabiliyor.