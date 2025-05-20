Birkaç hafta önce çok büyük bir elektrik kesintisi yaşayan İspanya'da şimdi de telekomünikasyon altyapısı çöktü. İnsanlar, ambulans hizmetlerine bile erişemez hâle geldiler. İşte yaşananlar...

Bundan sadece birkaç hafta önce yaşanan elektrik kesintisinin etkilerini daha yeni atlatan İspanya'da yine bir kriz yaşandı. Bu kez de ülke genelindeki mobil şebekeler çöktü. İnsanlar birbirine ulaşamazken ambulans hizmetlerine bile erişim imkânsız hâle geldi.

Bölgeden gelen haberlere göre hem sabit hatlar hem de mobil operatörler, yaşanan kesintiden etkilendiler. İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İspanya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica ise ülke çapındaki kesintinin sebebini açıkladı.

İspanya'da hatları çökerten olayın sebebi: Ağ güncellemesi

Telefonica tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde yaşanan sorunun temel nedeni, yapılan bir ağ güncellemesi. "Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen ağ güncellemeleri gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Telefonica yetkilileri, kesintinin bölgesel olduğunu savundular ancak gelen raporlar, durumun böyle olmadığını gözler önüne seriyor.

İspanya'da vatandaşları telaşa uğratan şebeke kesintisiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yaşanan olaylar hâlâ çok yeni olduğu için yeni gelişmelere de gebe. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.