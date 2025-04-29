Ani elektrik kesintileri hayatımızın bir gerçeği. Peki Avrupa'daki gibi günler sürecek bir kesintide ne gibi ürünlere ihtiyacımız var?

Geçtiğimiz günden bu yana Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintileri, ani bu tarz uzun kesintilerde hayatımızın ne denli etkileneceğini gözler önüne serdi.

Kimileri için elektrik kesintisi tolere edilebilir olsa da kimileri için hayatın tam anlamıyla durması anlamına gelebilir. İşte böyle anlarda hem konforu hem de güvenliğinizi de korumak adına her evde bulunması gereken temel ürünleri sizler için listeledik.

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Elektriksiz de hayatta kalmanızı sağlayacak ürünler

Anker Zolo Powerbank 20.000 mAh

Elektrik kesintisinde akıllı telefonu ve tablet gibi iletişim araçlarının kullanılabilmesi için önemli ihtiyaçlardan biri. Özellikle de taşınabilirlik ve yüksek kapasite de dikkat edilmesi gereken bir etken.

Anker Zolo Powerbank, entegre USB-C ve Lightning kablolarıyla 30W hızlı şarj sunuyor. 20.000 mAh kapasitesiyle de uzun süreli kullanım sağlar.

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POWERFUL SLE-1000 UPS

Elektrik kesintileri en çok da evden çalışanları etkiliyor. Pandemiden bu yana evden çalışan birçok kişi için UPS hayat kurtarıcı olabilir.

Ürün ayrıca 1000VA kapasiteye sahip ve Line-Interactive teknolojisi sayesinde voltaj dalgalanmalarını dengeleyebiliyor.

Kullanıcı yorumu:

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Fujita 2606L Şarjlı Aydınlatma

Uzun süreli karanlıkta kalacağınız durumlarda mum veya el feneri gibi çözümlerden ziyade ortam aydınlatması için birebir.

Fujita 2606L, 24 LED'li yapısıyla 80 saate kadar aydınlatma sunuyor. USB çıkışı sayesinde de acil durumlarda cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.

Kullanıcı yorumu:

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Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Sabit aydınlatmaların yetersiz kaldığı durumlarda bireysel ışık kaynağı olarak kullanabilirsiniz. USB ile şarj etme imkânınız da mümkün.

Kullanıcı yorumu:

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Duracell Şarj Edilebilir AA Kalem Pil

Birçok ürün kalem pil ile çalışıyor olsa da daha büyük piller de işinizi görebilir fakat kalem pilin muhakkak yanınızda bulundurulması tavsiye edilmekte.

2500 mAh kapasiteye sahip bu AA piller, en az 100 kez şarj edilebilir.

Kullanıcı yorumu:

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JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Elektriğin olmadığı zamanlarda müzik veya bir şeyler dinlemek için yanınızda bulunması gereken bir ürün.

Taşıması da oldukça kolaydır ve IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikası bulunur.

Kullanıcı yorumu:

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Philips Taşınabilir FM Radyo

Elektrikle birlikte internete olan erişim de kesileceği için haber almanın tek yolu radyolar olacak.

Bu radyo sayesinde en güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Şafak Ambalaj Acil Durum Termal Battaniye

Elektrikli ısıtıcıların da kullanılamayacağı senaryolarda özellikle soğuk hava koşullarında vücut sıcaklığını korumak için termal battaniyeler oldukça iş görebilir.

Kullanıcı yorumu:

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Orgaz Tüplü Soba

Yine elektrikli ısıtıcılar kullanılamayacağı için ortam sıcaklığının düşük olacağı senaryolarda ısınmak için kullanılabilir. Taşıması da oldukça kolay.

Kullanıcı yorumu:

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Aygaz YE-22 Kamp Ocağı

Elektriksiz ortamlarda yemek pişirmek için bu tarz mini bir kamp ocağına mutlaka ihtiyacınız olacak.

Kullanıcı yorumu:

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Anker SOLIX 522 PowerHouse 300Wh Taşınabilir Güç Kaynağı

Birçok cihazınızı şarj etmek için dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Ayrıca olası elektriğin geri gelmesi gibi durumlarda da düzenli olarak bu güç kaynağını şarj edebilirsiniz.

300Wh kapasitesi sayesinde birden fazla cihazı çalıştırabilir.

Kullanıcı yorumu:

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Holatec Güneş Enerjili Işıldak

Dâhili solar paneliyle şarj olabilmesi sayesinde elektrik erişiminin olmadığı durumlarda ışık kaynağınızı bu ürünle çözebilirsiniz.

Aynı zamanda hem hafif hem de taşıması kolaydır.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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