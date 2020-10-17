EOS-X Space, Balonlarla Turistik Uzay Uçuşu Yapacak

İspanyol bir girişim olan EOS-X Space, uzaya göndereceği yolculu balonlarla SpaceX, Blue Origin ve Virgin Atlantic gibi devlere meydan okuyacak. Girişim, 10 yıl içinde 10 bin insanı uzaya göndermeyi planlıyor.

Günümüzde uzay teknolojileri belli bir noktayı aşmayı başardı ve artık turistik uzay uçuşları kavramını konuşmaya başladık. İnsanlar, gelişen teknoloji sayesinde tıpkı uçağa biner gibi uzaya ulaşabilecekler ve bunu görmek için fazla beklememiz gerekmeyecek. Turistik uzay uçuşları giderek gerçeğe dönüşürken dünya çapında bazı girişimlerden de ses gelmeye başladı.

Son olarak İspanya merkezli EOS-X Space isimli bir girişim, turistik uzay uçuşlarına yeni bir soluk getirmek istediğini açıkladı. Girişim, Virgin Atlantic, Blue Origin ve SpaceX gibi dev şirketlere rakip olabilecek bir şekilde yolcularını uzaya göndermeyi amaçlıyor. Hatta girişim, önümüzdeki 10 yıl içinde 10.000 insanı uzaya çıkarmayı hedefliyor.

Yolcularını uzaya balonla gönderecekler:

EOS-X Space, dünya devlerine meydan okusa da bunu onların tarzıyla yapmayacak. Şirket, devlerin aksine turistleri uzaya çıkaracağı aracında herhangi bir roket kullanmayacak. Üstelik bu araçlar uçak gibi bir araç da olmayacak. Girişim, bunun yerine bir balon tarafından yükseltilen basınçlı kapsülden yardım alacak.

Temelinde bir balon olan ancak alt kısmında basınçlı bir kapsül taşıyan bu araç, içindeki yolcuları yerden 40 kilometre yükseğe çıkaracak. Ayrıca yolcular basınçlı kapsülün içinde bulunacağından yolculuk boyunca herhangi bir özel kıyafet giymek veya fiziksel hazırlık yapmak zorunda olmayacaklar.

EOS-X Space'in her bir yolculuğu hava durumuna göre ortalama 4 – 5 saat sürecek. Bu da aslında girişimi dünya devleri arasında iyi bir noktaya oturtacak. Çünkü SpaceX ve Blue Origin gibi dev şirketler, turistik uzay seyahatlerinde yüksek irtifa uçuşları yalnızca birkaç dakikayla sınırlı tutabiliyorlar.

EOS-X Space'in turistik balon uçuşuna katılmak içinse bir servet harcamanız gerekecek. Uzun bir süre boyunca size unutulmaz anlar yaşatacak ve Dünya'nın yuvarlak olduğunu hatırlatacak bu uçuş, yolcu başına 150 bin dolardan 200 bin dolara kadar fiyat etiketine sahip biletlerle yapılabilecek. İlk ticari uçuşun 2023 yılında yapılması planlanıyor.