ISS'de Bulunan Astronotlar Bu Hafta Dünya'ya Dönüyorlar

NASA’nın iki astronotu ve bir Rus kozmonot, aylar sonra Dünya’ya dönüyorlar. Astronotlar, virüs salgını ile mücadele eden bir Dünya ile karşılaşmak için hazırlıklarına devam ediyorlar.

Dünya’nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan NASA astronotları Andrew Morgan, Jessica Meir ve Roscosmos kozmonotu Oleg Skripochka, Dünya’ya dönmek için hazırlıklara başladılar.

Jessica Meir ve Oleg Skripochka 7 aydır, Andrew Morgan ise 8 aydır ISS’de görev yapıyor. Üç astronot da ISS’de göreve başladıklarında Dünya’da koronavirüs salgını yoktu. Ancak görev süreleri boyunca ilk olarak Çin’de görülen virüs salgını daha sonra bütün Dünya’ya yayıldı.

“Dünya’dan ayrıldığımızdan beri meydana gelen değişikliklere inanmak zor”

Küresel bir pandemi ortamına dönüş yapacak olan NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan, gazetecilere dönüşleri ile ilgili açıklamalar yaptılar. Morgan, “Buradan Dünya her zamanki gibi çarpıcı görünüyor. Bu yüzden ayrıldığımızdan beri meydana gelen değişikliklere inanmak zor” dedi.

Andrew Morgan, açıklamasının devamında ISS’de haberleri izleyebildiklerini ve aileleri ile görüşebildiklerini söyledi. Morgan, bütün iletişim kanallarına rağmen Dünya’ya döndüklerinde hayatın nasıl farklı olacağını anlamanın zor olduğunu söyledi.

“İzolasyon çok iyi bildiğimiz bir şey”

NASA’nın iki astronotu ve Roscosmos’un kozmonotu, cuma günü Dünya’ya dönmüş olacaklar. Astronotlar, 1.8 milyondan fazla insanı enfekte eden ve 110.000’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüsle savaşan bir Dünya’ya dönecekler.

Astronotlar, izolasyon kavramının uzaydaki çalışmaları nedeniyle çok iyi bildikleri bir şey olduğunu söylediler. NASA’nın ISS’den dönecek olan astronotları, yinede sosyal izolasyonun ve kendi kendini karantina altına almanın kendileri içinde yeni bir şey olduğunu belirttiler.

Astronotlardan Jessica Meir, “Yedi ay burada kaldıktan sonra arkadaşlarımız ve ailemiz ile sarılmamak zor olacak. Sanırım Dünya’da burada olduğumdan daha fazla yalıtılmış hissedeceğim. Çünkü burada harika arayışlar ve görevlerle meşgulüz. Bu nedenle izolasyonu hissetmiyoruz” dedi.

NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan, yerlerini Christopher Cassidy’e bırakacak. Rus kozmonot Oleg Skripochka’nın yerine ise Anatoli Ivanishin ve Ivan Vagner alacak. Üç yeni uzay araştırmacısı cuma gününden itibaren ISS'de çalışmalarına başlayacaklar.