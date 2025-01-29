DeepSeek'in, ABD'nin Çin'e yasakladığı NVIDIA H100 GPU kullandığı iddia edildi. Elon Musk da buna destek verdi. Çinli firma, baltalanmaya başlamış durumda.

Son haftalarda yapay zekâ sektöründe konuşulan tek isim hâline gelen DeepSeek ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, yasak olmasına rağmen NVIDIA H100 GPU'lar kullandığı iddia edildi. Üstelik bu bilgi, milyarder iş insanı Elon Musk tarafından da desteklendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının en büyük sonuçlarından bir tanesi, ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları oldu. Hükûmet, aldığı karar kapsamında NVIDIA'nın bazı çipleri Çin'e ihraç etmesini yasakladı. O çiplerden bir tanesi de H100 olarak isimlendirilen ve yapay zekâ modellerinin eğitimleri konusunda kritik önem arz eden GPU idi. Başka bir yapay zekâ girişimi olan Scale AI CEO'su Alexandr Wang, DeepSeek'in elinde 50 bin adet NVIDIA H100 GPU bulunduğunu açıkladı.

Bilginin nasıl doğrulandığı belirsiz

Alexandr Wang, bu bilgiye nasıl ulaştığına dair detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı bir paylaşımda bu açıklamaya yanıt olarak "Apaçık ortada" dedi. Bu arada; DeepSeek'in yine NVIDIA'ya ait olan düşük performanslı H800 çiplerini kullandığı düşünülmekteydi. Ortaya atılan iddialar, şirketin başına iş açacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde DeepSeek'in çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu, en basitinden Çin merkezli olması nedeniyle bile suçlanabileceğinden bahsetmiştik. İşte bu sürecin an itibarıyla başladığını görüyoruz. Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan ve DeepSeek'in ulusal güvenlik durumunu inceleyeceğini söyleyen ABD hükûmeti, bu iddia ile Çinli yapay zekâya erişimi zorlaştırabilir.