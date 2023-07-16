Hepimizin birlikte büyüdüğü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'in başka türde kitapları olduğunu biliyor muydunuz? Birbirinden farklı evrenlere sahip olan okunması gereken J.K. Rowling kitapları ciddi bir yaratıcılığın ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Hepimiz hayatımızın bir kısmında sihirli süpürgeye atlayıp gökyüzünde uçmak hatta o süpürgenin bizi Hogwarts gibi sihirli bir okula götürmesini istemişizdir. J.K. Rowling yarattığı evren ile bize bu hayalleri kurdurmuş olan kişi olarak biliniyor. Ayrıca kendisinin Harry Potter evrenini yaratmasıyla birlikte büyük bir üne kavuştuğu da bilinen bir gerçek.

Harry Potter evreninden yepyeni kitaplar ve filmler yayınlamaya devam eden yazarın büyük bir hayal gücü var, bu konuda hemfikirizdir. Bu hayal gücünden bir parça Harry Potter evrenine gitse de yazarın hayal gücünün yansımaları diğer kitaplarına da yayılıyor. J.K. Rowling kitapları dünyada büyük ses getiriyor. Bu yüzden yazımızda okumanız gereken J.K. Rowling kitaplarını sizin için derledik!

J.K. Rowling’in yarattığı okunması gereken evrenler:

Büyülü bir asamız olsa da şöyle bir sallasak diyenler için: Harry Potter Serisi

Yedi adet kitabı bulunan Harry Potter Serisi ana karakteri Harry’nin büyülü bir yolculuğa çıkışını anlatıyor. Harry’nin kendini birden bire bir büyücü okulunda bulur ve serüven burada başlar. Karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort ile arasındaki mücadelesi kitabın ana konusunu oluşturuyor. Büyü dünyasını ele geçirmeyi planlayan Voldemort’a karşı Harry ve arkadaşları birlik oluyor. J.K. Rowling’in adını duyduğumuz bu seri yazar için büyük önem taşıyor. Hatta J.K. Rowling bu seriden birçok yan kitap çıkardı bile! Harry Potter evreninde geçen birçok kitabı da bulunuyor.

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Büyülü bir canavarla karşılaştığınız oldu mu: Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar

Okunması gereken J.K. Rowling kitaplarından biri olan Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar, aslında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu ders kitaplarından biri. Newt Scamander’in yazdığı bir kitap olarak bize sunan Rowling, okuru sihirli canavarlarla tanıştırıyor. O kadar çok canavar var ki birbirinden farklı özelliklerini okudukça şaşırabilirsiniz. Ayrıca kitapta Harry Potter evreninde geçen bütün sihirli yaratıkları bulabilirsiniz! Hippogriff, üç başlı köpek, basilisk… Hepsi tanıtılan canavarlar arasında!

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J.K. Rowling’in ilk yetişkin romanı: Boş Koltuk

J.K. Rowling’in ilk yetişkin romanı olan Boş Koltuk, ani bir ölümle başlıyor. Bu ölüm sonucunda Belediye Meclisi’nde işler karışıyor. Barry isimli karakterin ölümüyle birlikte boşalan koltuk için meclis içerisinde birçok mücadeleye tanıklık etmek mümkün! Pagford kasabasında hırsın ve düzenbazlığın sürdüğü bir seçimde zaferi kimin tadacağı merak edilen bir diğer durum. Pagford’un sakin ve tatlı görüntüsünün altında neler olduğunu merak ediyorsanız okumanızı tavsiye ederiz.

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Başka bir mahlas ile yazdığı romanların ilki: Guguk Kuşu

Robert Galbraith kimdir diye sorduklarında aslında o kişinin J.K. Rowling olduğunu bilmek sizi şaşırtır mı bilmiyorum ancak bizi oldukça şaşırtmıştır. Cormoran Strike serisinin ilk kitabı olan Guguk Kuşu, muhteşem bir dedektiflik hikayesi! Cormoran Strike eski bir askerdir ve romanın dedektif karakteridir. Karakter cinayetleri çözmede ustadır. Kitap bir cinayet ile başlıyor ve bu cinayet sıradan bir cinayete hiç benzemiyor. Lula isimli bir mankenin cinayetinde dedektiflik yapan Cormoran Strike, ipuçlarını bir araya getirip cinayetin gizemini çözebilecek mi? Dedektif romanlarına bu kitap sayesinde tekrar tekrar aşık olabilirsiniz!

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Her cinayette bir kanıt vardır: İpekböceği

Qwen Quine isimli bir yazarın kaybolmasıyla başlayan kitap Cormoran Strike serisinin ikinci kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Dedektif, cinayetleri araştırmaya ve gizemleri çözmeye devam ediyor. Kaybolan yazarın peşinde olan dedektif yazarın karakterleriyle bağlantılı olabileceğini düşündüğü birçok kişinin peşine düşüyor. Ancak bu kişilerden sadece biri katil olarak karşımıza çıkıyor. Peki Cormoran Strike doğru kişinin mi peşinde? Kitabın sürükleyici ve zekice yazılmış olduğunu söylemeden geçmek olmaz. J.K. Rowling’in okunması gereken kitaplarından biri olarak karşımıza çıkan romanda yaratıcı bir olay örgüsü var.

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Ellacott’a gelen pakette ne vardı?: Kötülük Kariyeri

Cormoran Strike serisinin üçüncü kitabı olan Kötülük Kariyeri, ünlü dedektifimizin asistanı Robin Ellacott’a gizemli bir paket gelmesiyle başlıyor. Paketin içindeki kesik bacak gözler dört şüpheliye dönüyor. Ancak dört şüpheliyi bulmak kolay değil. Peki ya size birçok ipucu yakalayan ekibin yanlış kişinin peşinden koştuğunu söylesek? Cormoran Strike ve asistanının bu işe el koymasıyla birlikte işler karmaşıklaşıyor. Serinin üçüncü kitabında J.K. Rowling’in polisiye kurgusu yazma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu görüyoruz.

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Hırpani görünümlü bir gencin söyledikleri doğru olabilir mi: Ölümcül Beyaz

Billy adında bir genç, dedektif Cormoran Strike’ı bulur ve ondan yardım ister. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığından şüphe eden ekip söylediklerine inanmaz ancak Strike yardım etmeye gönüllüdür. Cinayete tanık olduğunu söyleyen Billy, detayları vermeden uzaklaşır ve hikaye burada yarım kalır. Strike ve asistanı onun peşinden giderek gerçek hikayeyi öğrenmek niyetindedir. Serinin dördüncü kitabı olan Ölümcül Beyaz, Cormoran Strike’ın sadece dedektifliğine değil özel hayatına ve özel hayatındaki karışıklıklara da değiniyor. Bu yönüyle oldukça ilgi çekici bir kitap olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Okunması gereken J.K. Rowling kitaplarında yerini almasına şaşmamak gerek.

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“Uzun jilet gibi keskin pençeleri var, Ickabog geliyor…”: Ickabog

J.K. Rowling’in okunması gereken bir diğer kitabı olarak karşımıza çıkan Ickabog fantastik ögeler içeren masalımsı bir roman. Ickabog herkesin korktuğu bir canavar olarak kitapta betimleniyor. Cesur iki çocuğun Ickabog ile macerasını anlatan kitapta dünyanın en mutlu krallığı olan Kornukopya’nın da tehlikede olduğunu görmek mümkün. Kitapta arkadaşlığın ve umudun gücünü eğlenceli ve fantastik bir şekilde anlatan J.K. Rowling, yaratıcılığı yeniden yazmış diyebiliriz.

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Kaybolan oyuncağınız için ne kadar ileri gidebilirsiniz?: Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları

Domuç, Jack’in en sevdiği oyuncağıdır. Onun her zaman yanında olan bu oyuncak bir Noel arefesinde kaybolmuştur. Jack Domuç’u bulmak için kollarını sıvar ve kaybolan oyuncağını bulmak için Noel’in sihrinden yararlanarak sinir bozucu yedek oyuncağı Noel Domuçu ile birlikte Kaybolanlar Diyarı’na gider. Buradaki hedefi en sevdiği oyuncağı Domuç’u bulmaktadır. Onu bütün oyuncakları yiyen Kaybeden’in elinden kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmakta kararlıdır. J.K. Rowling’in okunması gereken kitaplarından biri olan Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları, illüstrasyonların bulunduğu bir aile hikayesi. Eminim okudukça içiniz sıcacık olacak!

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Başarısızlıklar birer basamaktır: Güzel Bir Hayat

J.K. Rowling güzel bir hayat yaşamanın ne demek olduğunu yaratıcı ve keskin cümleleriyle anlattığı Harvard Üniversitesi’ndeki mezuniyet konuşmasında başarısızlıklar ve hayal gücü üzerinde duruyor. Başarısızlığa uğramak, başarısızlığı tolere etmek ve bundan ders çıkarmak güzel bir hayat için ölçüt gibi görünüyor. Her yaştan insanı harekete geçiren kitap risk almanın önemine de değiniyor. Başarısızlığa uğramak ve hayal gücümüzü kullanmak karşımıza çıkan fırsatlara yönelmemize yardımcı oluyor.

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Okunması gereken J.K. Rowling kitapları bu listeyle sınırlı değil. Yaratıcı yazarın okunması gereken birçok kitabı bulunuyor. J.K. Rowling’in yazdığı ve mutlaka okunmasının gerektiğini düşündüğünüz kitapları yorumlara bırakabilirsiniz!

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