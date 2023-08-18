Twitter kurucusu Jack Dorsey, Instagram hesabını sildiğini açıkladı. Dorsey, Instagram'ın en eski kullanıcılarından ve hatta melek yatırımcılarından biriydi.

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, Meta - X (Twitter) ve Zuckerberg - Musk savaşının döndüğü şu günlerde şaşırtan bir paylaşım yaptı. Dorsey, 12 yıldır kullandığı Instagram hesabını sildiğini duyurdu.

Üstelik Dorsey’in Instagram hesabı, platformdaki ilk 10 hesaptan biriydi. Ayrıca kendisi, bu platformun ilk melek yatırımcılarından da birisiydi. Ana paylaşımında hesabı neden sildiğini açıklamasa da diğer kullanıcıların sorularına verdiği cevaplar, Dorsey’in bugünün savaşında hangi cephesinde olduğunu gösterdi.

Jack Dorsey’in duyurusu:

“12 yıl sonra instagram hesabımı sildim. Sanıyorum ilk 10 hesaptan ve ilk melek yatırımcılardan biriydi.”

İyi de neden? İşte Dorsey’in cevabı:

Dorsey, paylaşımının altında “Neden?” sorusunu soran @KettlebellLife adlı kullanıcıya şu göndermeli yanıtı verdi:

“Tüm nedenler ilginç olmayacak kadar meta.”

Meta’ya olan güvensizliğini de farklı bir soru üzerinde gösterdi:

“-Facebook hesabın var mı?

Dorsey, burada İngilizcede umut ve olumlu bakmayı vurgulayan “Clear eyes, full hearts, can’t lose” sözünü ‘full hearts’ yerine ‘meta free’ koyarak kendince uyarlıyor. Meta’sız bir hayatın mutluluk sunduğunu ima ediyor.

Tabii ki Elon Musk’tan da yanıt gecikmedi:

Elon Musk, Dorsey’in bu duyurusuna yalnızca ateş emojisi atarak tepki verdi.