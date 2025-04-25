JAECOO, elektrikli kompakt SUV modeli J5 BEV'i tanıttı. Benzinli versiyona da sahip olacak otomobilin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Çinli otomobil devi Chery'nin premium markası JAECOO, Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı etkinlikleri kapsamında kapsamında yeni otomobilini tanıttı. "JAECOO J5 BEV" isimli otomobil, tam elektrikli versiyonu ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Aracın dış tasarımına baktığımız zaman bunun bir JAECOO olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Oldukça sert hatlara sahip olan otomobil, kapalı ızgara yapısı ile elektrikli olduğunu doğrudan gösteriyor. Arka kısımda ise ışık barına benzeyen bir çubuğun ortasına marka ismi yerleştirildiğini görüyoruz.

Karşınızda JAECOO J5 BEV

JAECOO J5 BEV'in teknik özelliklerine çok fazla değinilmedi. Ancak bu otomobilin menzili biliniyor. Şirketin açıklamasına göre J5 BEV, 400 kilometre menzil sunacak. Bu menzil, JAECOO J5 BEV'in doğrudan rakipleri olan Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger ve Suzuki eVitara gibi modellerle rekabet edebilmesini sağlayacak. Bir dipnot olması açısından, Ford Puma Gen-E'nin Ford Otosan tarafından üretildiğini belirtelim.

Tüm bunlara ek olarak, JAECOO J5 BEV, bazı pazarlarda benzinli motorla satılacak. JAECOO J5 olarak isimlendirilecek versiyon, biraz daha JAECOO 7'ye benzerlik gösterecek. O otomobilin tasarımı böyle olacak:

JAECOO'nun yeni otomobilleri, tüm teknik özellikleriyle tanıtılmadılar. Hâl böyle olunca bu araçlarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.