Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği ID. Era, ID. Evo ve ID. Aura adlı yapay zekâ destekli üç elektrikli aracı tanıttı.

Volkswagen, Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği üç yeni elektrikli araç konseptiyle karşımıza çıktı. Yeni konsept modeller i hem tasarımları hem de teknolojik altyapılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ID. Era, ID. Evo ve ID. Aura, Volkswagen’in Çinli ortakları FAW, SAIC ve VW Anhui ile birlikte geliştirdiği modeller olarak karşımıza çıkıyor. Üretime yakın hâlde tanıtılan bu üç konsept de yapay zekâ destekli sürüş teknolojilerine sahip.

Yeni konseptlerin öne çıkan özellikleri

ID. Era, SAIC ortaklığıyla geliştirilen üç sıralı büyük bir SUV olarak tanıtıldı. Aracın tamamen elektrikli olmasına rağmen, menzili artırmak için ek olarak bir içten yanmalı motorla da desteklendiği açıklandı. Volkswagen, tam depo yakıt ve dolu batarya ile aracın toplamda 1000 kilometreye kadar yol kat edebildiğini söyledi. Sadece batarya kullanıldığında ise 300 kilometrelik bir menzil sunduğunu da paylaştı.

ID. Evo, Volkswagen Anhui tarafından geliştirilen büyük bir SUV modeli olarak tanıtıldı. 800 voltluk mimari üzerine inşa edilen araç, bölgesel elektronik altyapısıyla öne çıktığını gösterdi. Volkswagen, modelin internet üzerinden yazılım güncellemeleri alabildiğini ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldığını açıkladı. Aynı zamanda bu konseptin özellikle tasarıma önem veren genç kullanıcılar hedef alınarak geliştirildiğini de belirtti.

ID. Aura isimli kompakt sedan ise FAW-Volkswagen mühendisleri tarafından geliştirildi. Şirket, aracın yeni CMP platformu üzerine inşa edildiğini ve yuvarlak hatlara sahip bir tasarımla geldiğini paylaştı. Volkswagen ayrıca, modelde yenilikçi bir multimedya sistemi bulunduğunu ve araç içi özelliklerin insansı yapay zekâ asistanıyla kontrol edilebildiğini de açıkladı.

Volkswagen, bu üç konseptin arkasındaki teknolojilerle kullanıcı beklentilerine yanıt vermeyi amaçladığını belirtti. Şirket, Seviye 2+ otonom sürüş özelliklerini 2026 yılına kadar sunmayı planladığını da paylaştı.