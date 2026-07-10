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JAECOO Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır SUV satın almayı planlayanlar için JAECOO'nun kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın JAECOO 7 modelinde sunduğu indirimler ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

JAECOO Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye pazarında kısa sürede dikkat çekmeyi başaran JAECOO, modern tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve SUV odaklı ürün gamıyla öne çıkıyor. Marka, Temmuz 2026 döneminde sunduğu kampanyalar ve fiyat avantajlarıyla yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere daha ulaşılabilir seçenekler sunmayı hedefliyor. JAECOO'nun Türkiye'deki ana modeli olan JAECOO 7, farklı donanım ve çekiş seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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Bu içerikte JAECOO'nun Temmuz 2026 kapsamında sunduğu indirimli otomobilleri ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Özellikle JAECOO 7'nin bazı versiyonlarında liste fiyatına göre dikkat çeken kampanyalar ve takas destekleri bulunurken, marka ayrıca belirli müşteri gruplarına özel finansman fırsatları da sunuyor.

İçerikten Görseller

JAECOO Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
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JAECOO 7 Evolve 4x2

JAECOO'nun Türkiye pazarındaki SUV modeli 7 Evolve 4x2'nin fiyatında indirime gidildi. Daha önce 2 milyon 590 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 390 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 200 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu. Yapılan güncellemeyle birlikte JAECOO 7 Evolve 4x2, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentinde daha iddialı bir konuma geldi.

JAECOO Kampanyası

JAECOO modellerinde 140 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren kullanıcılar ek avantajlardan yararlanırken, uygun finansman seçenekleriyle yeni JAECOO sahibi olabiliyor.

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