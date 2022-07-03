Kötü gidişatı konuşulan Jaguar'dan herkesi şaşırtacak ve umutları yeşertecek bir açıklama geldi. Firma elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığını ve 2025'de çıkmasının planlandığını açıkladı.

Dünyanın en sağlam ve en lüks otomobil üreten markalarından biri olan Jaguar için ortaya çıkan verilere göre durumlar pek de iyiye gitmiyor. Marka son çıkardığı araçlarla tüketicinin ilgisini çekememiş olacak ki mali durumuna kadar etki eden bir başarısızlığa ulaştı.

İşler kötüye gidiyorken firma cephesinden umutları yeşerten bir açıklama geldi. Jaguar, elektirikli bir araç demosu üzerinde çalıştığını duyurdu. Spor crossover olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni otomobillerin Bentley gibi dev isimlerle yarışması bekleniyor.

İlk elektrikli crossover modeli 2024'te piyasaya çıkabilir

Yeni elektrikli Jaguar otomobillerin fiyatının herhangi bir giriş seviyesi Jaguar otomobilden pahalı olması bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre 2024 yılında çıkış yapması planlanan aracın ilk konsepti için de özel bir lansman düzenlenecek. İlk konsept daha tanıtılmadığı için araçla ilgili herhangi bir mevcut değil.

Yeni seriyle ilgili şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilere göre ise; ilk aracın Cadillac Lyriq'ten biraz daha kısa bir gövdeye ve Porsche Taycan Sport Turismo kadar bir vagon büyüklüğüne sahip olabileceği yönünde. Aktarılanlara göre 2025 yılında çıkması planlanan bu elektrikli otomobilin fiyatı 80.000 Sterlin (yaklaşık 1.623.172,63 Türk Lirası) ila 90.000 Sterlin (yaklaşık 1.826.069,21 Türk Lirası) arasında olacak.