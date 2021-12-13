Japon Milyarder Uzay Tatilinden Görüntüler Paylaştı

Girişimci Yusaku Maezawa, uzay seyahati esnasında yerçekimsiz ortamda yaşadığı keyifli anları YouTube'da paylaştı. Maezawa, havada taklalar atarak bol bol anın tadını çıkardı.

Kısa bir süre önce 12 günlük bir ‘uzay tatili’ için Soyuz uzay aracıyla yörüngeye fırlatılan Japon milyarder Yusaku Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda son derece keyifli vakit geçiriyor gibi gözüküyor.

Uzaydaki anlarını ve yerçekimsiz ortamda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kişisel YouTube kanalından 3 dakika 37 saniyelik bir videoyla paylaşan milyarder girişimcinin, sıfır yerçekiminde ‘oyun’ oynayarak eğlendiği görülüyor. Maezawa videoda ayrıca, yerçekimsiz ortamda olmanın ne kadar tuhaf bir his olduğuna da ayrıntılı bir şekilde değiniyor.

"Yerçekimi olmadığı için yön duygum da yok"

Videoda yerçekimi olmadan yer-yön hissinin de olmadığını kaydeden Maezawa, olayın garipliğini tanımlamak için “Bu yüzden ne zaman bir şeye çarpsam, vücudumun hangi tarafını çarptığım hakkında hiçbir fikrim olmuyor” ifadelerini kullanıyor.

Uzayda olmanın yaşattığı bu garip his, ayrıca Maezawa’nın edebi ve felsefik yanını da ortaya çıkarmış gibi duruyor. Videoda kameramana “Yaşamın bütün evrimi 1G yerçekiminde yaratıldı,” şeklinde konuşan Maezawa, attığı ters taklanın ardından sözlerine “Yaşam piramidinin en tepesinde yer alan insanların köklerini bulmak ve sıfır yerçekimini deneyimlemek için uzaya gideceğini düşünmek… kelimelerle açıklanabilecek bir şey değil," diyerek devam ediyor.

O anlar esnasında Maezawa’nın söylediklerinden ve hareketlerinden pek etkilenmemiş gibi görünen SpaceX Crew-3 Görev uzmanı Matthias Maurer’in ise havada süzülen uzay turistinin hemen arkasında aktif bir şekilde işinin başında olduğu görülüyor.

İşte Japon milyarderin yerçekimsiz ortamda kaydettiği anlar