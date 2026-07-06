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Jeep Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Temmuz 2026 döneminde Jeep, şehir içi kullanım ve arazi performansını bir araya getiren modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre SUV sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Jeep Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla Jeep Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan Avenger, Renegade, Compass ve Wrangler'daki son fiyatları ortaya koyuyor. İkonik tasarımı, güçlü SUV karakteri ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken Jeep modelleri, hem günlük kullanım hem de macera odaklı sürüş deneyimi arayanlar için iddialı seçenekler sunuyor.

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Temmuz 2026 ayında Jeep tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde Jeep'in güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Jeep Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
JEEP-COMPASS-J4U-MHEV-MY26-640x480-360-BODY-PROTECTION

Jeep tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Avenger E-Hybrid 2.359.000 TL -
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL -
Yeni Compass E-Hybrid 3.030.000 TL 2.725.000 TL

Jeep İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

JEEP-COMPASS-J4U-MHEV-MY26-640x480-360-BODY-PROTECTION

Jeep Avenger 4xe'de 105 Bin TL Takas Desteği Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında model yılı 2026 sıfır kilometre Jeep Avenger 4xe modellerinin Overland donanım seviyesinde 105.000 TL takas desteği sunuluyor. Kampanya, mevcut aracını takasa vererek yeni Avenger 4xe sahibi olmak isteyen müşterilere önemli bir avantaj sağlıyor.

Jeep Avenger e-Hybrid'de Temmuz Ayına Özel Takas Desteği

Temmuz 2026 boyunca Jeep Avenger e-Hybrid modelinde takas desteği fırsatı sunuluyor. MY26 Summit donanım seviyesinde geçerli olan kampanya kapsamında müşteriler, 135.000 TL'lik takas desteğinden yararlanabiliyor.

Yüzde 100 Elektrikli Jeep Avenger'da 220 Bin TL'ye Varan Takas Avantajı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında yüzde 100 elektrikli Jeep Avenger modelinde cazip takas desteği fırsatları sunuluyor. Özellikle MY26 Summit donanım seviyesinde geçerli olan kampanya ile 220.000 TL'ye varan takas desteği sağlanırken, müşteriler elektrikli Jeep deneyimine daha avantajlı koşullarla adım atabiliyor.

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