Yılın gişede en büyük hayal kırıklıklarından olan Joker: Folie à Deux, çok yakında yayın servislerinde olacak.

İlk Joker filmi hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden tam not almış ve büyük bir başarı kazanmıştı. Devam filmi olan Joker: Folie à Deux da kadrosuna katılan Lady Gaga gibi isimlerle birlikte beklentiyi yükseltmişti. Öte yandan film çıktıktan sonra adetâ yerden yere vuruldu ve iMDb'de 5.3 puanda kaldı.

Film gişede şu ana kadar yalnızca 165 milyon dolar toplayabildi. Bu da Warner Bros'un yapımdan kâr elde etmeye başlaması için gereken 400 milyon doların oldukça altında. Bu yüzden de Warner Bros, yapımı planlanandan çok daha önce dijital platformlara taşımaya karar verdi.

29 Ekim'de dijitale geliyor

Warner Bros., Joker: Folie à Deux'u ilk olarak 29 Ekim'de izle-öde sistemleri ile dijital kiralamaya açacak. Aralık ayında da filmin Max üzerinden yayımlanması bekleniyor. Warner Bros, filmin zararını böylece azaltmayı umuyor.

Joker: Folie à Deux, neredeyse her alanda eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Filmin tonundaki değişiklikten hikâyedeki sürprizlere, müzikal yapısından duygusal kompozisyonuna kadar her alanda eleştirilen film, Warner Bros'u da stratejisini gözden geçirmeye itti. Yapımdan büyük başarı bekleyen ve tahminlerini milyar dolarlık gelir üzerine yapan Warner Bros, altın yumurtlayan tavuğunun pek de altın yumurtlayamadığını fark etmiş oldu.

Joker: Folie à Deux hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Filmi izlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.