OpenAI’nin, Jony Ive’ın tasarım ekibiyle yürüttüğü projede, sesli komutlarla çalışan yeni bir cihaz geliştirildiği aktarıldı.

OpenAI’nin, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve CEO Sam Altman’ın birlikte kurduğu yapay zekâ odaklı donanım girişimi io Products’ı satın almayı düşündüğü konuşuluyor. iPhone’un efsanevi tasarımcısı Jony Ive’ın, bu proje kapsamında ekranı olmayan bir yapay zekâ telefonu tasarlayabileceği de gelen bilgiler arasında.

Sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre bu satın alma işinin ise 500 milyon doları geçebileceği söyleniyor.

Eski Apple tasarımcıları, ekranı olmayan cihaz için yeniden bir arada

OpenAI’ın, söz konusu girişimi satın almak için 500 milyon doları aşan bir bütçe ayırdığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte, tarafların tam bir satın alma yerine ortaklık anlaşması üzerinde de görüşmeler yürüttüğü ifade edildi. Girişimin finansmanının, Jony Ive ve Laurene Powell Jobs tarafından desteklenen Emerson Collective tarafından sağlandığı açıklandı. Ekibin içerisinde, geçmişte iPhone’un tasarımı üzerinde çalışmış bazı eski Apple çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı.

Projenin şu anda tasarım aşamasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Girişimde görev alan mühendislerin donanım geliştirme sürecini üstlendiği, OpenAI’nin yapay zekâ altyapısını sağladığı ve Jony Ive’ın tasarım stüdyosu LoveFrom’un ürün tasarımından sorumlu olduğu ifade edildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda, bu adımın OpenAI’yi Apple ile daha doğrudan bir rekabet içine sokacağı belirtildi.

OpenAI, geçtiğimiz yıl ChatGPT’ye sesli konuşma özelliği eklediğini duyurdu. Meta, Google, Anthropic ve xAI gibi şirketlerin de benzer yönde çalışmalar yürüttüğü açıklandı. Sesli yapay zekâ asistanları pazarı, son dönemde hızlı bir büyüme sürecine girdi. Öte yandan Jony Ive’ın, 2019 yılında Apple’dan ayrıldıktan sonra LoveFrom isimli tasarım stüdyosunu kurduğu, 2022’ye kadar ise Apple ile danışmanlık ilişkisini sürdürdüğü; bu tarihten sonra ise şirketle bağlarını tamamen kopardığı hatırlatıldı.