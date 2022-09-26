Jüpiter, Dünya'ya 59 Yıldır Hiç Olmadığı Kadar Yaklaşacak!

Dev gezegen Jüpiter, bugün Dünya'ya normalden neredeyse 2 kat daha yakın olacak. Peki 59 yıl sonra ilk kez gerçekleşen bu olayı nasıl gözlemleyebilirsiniz?

Güneş Sistemi’mizin en büyük gezegeni Jüpiter, önümüzdeki günlerde Dünya’ya 59 yıldır hiç olmadığı kadar yaklaşacak. Normalde Dünya’dan ortalama 965 milyon kilometre uzakta olan gezegen, bugün gerçekleşecek olan bu asırlık olayda bizden sadece 590 milyon kilometre kadar uzakta olacak.

Üstelik NASA’da görev yapan bilim insanı Adam Kobelski’ye göre iyi bir dürbünü olan kişiler, Jüpiter ile birlikte dev gezegenin üç ya da dört uydusunu da gözlemleyebilecek. Bu gözlemi yapmak için en büyük gereksinim ise kullandığınız herhangi bir ekipmanın sabit bir ayak üzerinde olması olacak.

Jüpiter'i gözlerinizle görmek için neye sahip olmalısınız?

Jüpiter’i sadece şekil olarak görmenin de ötesine geçmek isteyenler, Kobelski’ye göre bir teleskoba ihtiyaç duyacak. 4 inç ve üzeri büyüklükteki teleskopların en iyi gözlem aracı olacağı aktarılırken, bu teleskobun yanında gözlem deneyimini iyileştirmek için yeşil ve mavi filtrelerin de kullanılması tavsiye ediliyor. Tüm bunlara sahipseniz Jüpiter’i, meşhur ‘Büyük Kırmızı Lekesi’ ile birlikte görebilirsiniz.

Peki gözlemler için en iyi zaman ve yer ne?

Kobelski’ye göre Jüpiter’i gözlemlemek, bugünden sonraki birkaç günlük süreç boyunca da mümkün olacak. Gözlemin en iyi yapılacağı yer ve koşul ise deniz seviyesinden yüksek bir yer ve karanlık ve kuru şartlar olacak.

Amatör ve profesyonel gözlemcilerin Jüpiter ile olan deneyimleri ve gezegenin canlı kanlı yeni fotoğraflarının önümüzdeki günlerde paylaşılmasını bekleyebiliriz.

Peki Jüpiter’in 59 yıldır ilk defa bu kadar yakın olmasını sağlayan şey ne?

Jüpiter, her 13 ayda bir Dünya’dan daha parlak ve büyük bir şekilde gözlemlenebiliyor. Fakat önümüzdeki günleri kaçırılmayacak yapan olay, Dünya’nın ve Jüpiter’in Güneş etrafında tam daire şeklinde dönmemesi sayesinde gerçekleşecek. Gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngeleri, birbirleriyle 59 yıldır ilk defa bu kadar yakın bir şekilde kesişecek.