Jurassic World 3'ün Tam Adı Belli Oldu

Jurassic World ve Jurassic World: Fallen Kingdom gibi gişede başarı yakalayan filmlerin ardından, Jurassic World serisinin üçüncü filmi yolda. Yeni filmin yönetmeni, Jurassic World 3'ün Jurassic World: Dominion adıyla geleceğini açıkladı.

Jurassic World 3'ün yönetmeni Colin Trevorrow, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmin adını paylaştı. Buna göre Jurassic World serisinin üçüncü filmi Jurassic World: Dominion olarak gelecek. Trevorrow, Twitter'da yayınladığı fotoğrafla yeni filmin çekimlerinin başladığını da belirtti. Yönetmen, Instagram hesabında setten daha fazla fotoğrafı paylaşacağını da belirtti.

"Dominion" adının, serinin ikinci filmi Jurassic World: Fallen Kingdom'a referans olduğu düşünülüyor. Filmde, dinozorlar esaretten kaçıyor ve dünyaya yayılıyordu, Dominion (Hakimiyet) sözcüğü, dinozorların dünyaya hakim olacağını belirtiyor olabilir. Colin Trevorrow paylaştığı fotoğrafa 'Day One' ifadesini ekleyerek çekimlerin ilk gününde olduğunu ortaya koydu.

Trevorrow, Eylül 2019'da Fallen Kingdom'daki olayları doğrudan Dominion'a bağlayan Battle at Big Rock adlı bir kısa film yayınlamıştı. Filmde kampa giden bir ailenin dinozorlar ile yaşadığı macera anlatılıyordu. Trevorrow, kısa filmde serinin üçüncü filminin orijinal Jurassic Park filmlerine daha çok benzeyeceğinin sinyallerini vermişti. Bununla birlikte Dominion, T-Rex'in San Diego'da terör estirdiği 1997 yapımı The Lost World: Jurassic Park filmine benzer sahnelerle karşımıza çıkabilir.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard, Dominion'da başrole geri dönerken, 1993'te başlayan orijinal seriden Laura Dern (Dr. Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) ve Sam Neil (Dr. Alan Grant) de filmde rol alacak. Ayrıca Fallen Kingdom filminin yıldızları Justice Smith ve Daniella Pineda da yeni filmle geri dönecek. Jurassic World: Dominion, orijinal Jurassic Park'ın 28. yıl dönümü olan 11 Haziran 2021'de vizyona girecek.

Yönetmen Colin Trevorrow'un yaptığı paylaşım: