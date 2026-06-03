MacBook Neo’nun ilk çeyrekte kaç adet satıldığı açıklandı. Cihaz, sadece 3 haftada diğer tüm Mac modellerinden fazla sattı.

Apple, iPhone işlemcili yepyeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’yu mart ayında resmen tanıtmıştı. Bu cihaz, daha düşük özelliklere sahip olması nedeniyle uygun fiyatlı bir Mac modeli olarak geliyordu. Çıkar çıkmaz da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

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Şimdi ise MacBook Neo’nun satışlarıyla ilgili veriler geldi. İlk çeyreğe ilişkin IDC tarafından paylaşılan verilere göre MacBook Neo modeli, diğer tüm Mac’lerden fazla satmayı başardı.

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İlk çeyrekte 1,1 milyon MacBook Neo satıldı

IDC’nn verilerine göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 1,1 milyon adet MacBook Neo satışı gerçekleştirildi. Bu gerçekten etkileyici bir sayı çünkü cihaz, diğer tüm Mac modellerini geride bırakmayı başarmış. Daha da etkileyici olan ise Mart başında çıktığı için bu satış miktarına sadece 3 haftalık süreçte ulaşabilmesi. ABD’de 599 dolardan, Türkiye’de ise 37.999 TL’den satıldığını belirtelim.

Karşılaştırma yapacak olursak bir diğer popüler yeni Mac modeli M5 MacBook Air, o dönemde 900 bin adet satmış. Daha gelişmiş ve pahalı versiyon olan M5 MacBook Pro ise 550 bin adet satılmış. Tüm bu veriler, MacBook Neo’nun başarılı olduğunu ve uygun fiyatlı olmasıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardığını gösteriyor.