Türkiye'de Kaç Otomobil Satıldığı Açıklandı: İşte En Çok Tercih Edilen Elektrikli ve Benzinli ve SUV Otomobiller [Nisan 2026]

ODMD ve EBS Danışmanlık verilerine göre nisan ayında otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla daralırken, hafif ticari araç satışları arttı. Bu içerikte ayın ve yılın en çok satan markaları, modelleri, elektrikli otomobilleri, SUV modelleri ve diğer verileri detaylıca inceliyoruz.

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılını rekor satış adetleriyle tamamlarken 2026 yılına daha temkinli bir başlangıç yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre hem markalar hem de modeller tarafında rekabet hız kesmeden devam ederken tüketici tercihleri de önemli ölçüde değişim sinyalleri veriyor.

Özellikle SUV modellerin yükselişi, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması ve otomatik vites oranlarının zirveye ulaşması, pazarın dönüşümünü net şekilde ortaya koyuyor. Bununla birlikte Renault, Toyota ve Volkswagen gibi markalar liderlik yarışını sürdürürken, bazı modellerin ani yükselişleri ve düşüşleri de dikkat çekiyor.

Türkiye'de kaç araç satıldı? - Nisan 2026

ODMD verilerine göre Nisan 2026’da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 104.298 adetle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 daraldı. Otomobil satışları yüzde 6,12 düşerken hafif ticari araç tarafı yüzde 20,94 büyüyerek tabloyu dengeleyen kalem oldu.

Cins 2026 Satış 2025 Satış Değişim Otomobil 80.182 85.411 -6,12% Hafif ticari araç 24.116 19.941 20,94% Toplam 104.298 105.352 -1,00%

Türkiye'de kaç araç satıldı? - 2026 Toplam

Yılın ilk dört ayında toplam pazar 369.696 adede ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemindeki 381.636 adede göre yüzde 3,13 gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın hafif ticari araç pazarı 78.826 adetle yüzde 8,83 büyüdü ve otomobildeki düşüşü sınırladı.

Cins 2026 Satış 2025 Satış Değişim Otomobil 290.870 309.204 -5,93% Hafif ticari araç 78.826 72.432 8,83% Toplam 369.696 381.636 -3,13%

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - Nisan 2026

Nisan ayında otomobil markaları içinde Renault açık ara liderliği aldı. Volkswagen güçlü artışla ikinci sıraya yerleşirken Hyundai, Toyota ve Peugeot ilk beşi tamamladı. Togg ise 3.821 adetlik satışla yerli üretici olarak listenin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.

Sıra Marka 2026 Satış 2025 Satış Değişim 1 Renault 12.586 8.907 41,30% 2 Volkswagen 9.297 5.813 59,93% 3 Hyundai 5.593 5.489 1,89% 4 Toyota 5.412 6.420 -15,70% 5 Peugeot 4.311 5.984 -27,96% 6 Togg 3.821 3.537 8,03% 7 Fiat 3.801 6.011 -36,77% 8 Skoda 3.748 3.489 7,42% 9 Citroen 3.445 2.731 26,14% 10 Opel 3.005 3.860 -22,15%

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - 2026 Toplam

Ocak-Nisan toplamında Renault, 44.549 adetlik satışla rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı. Toyota ve Volkswagen ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken Hyundai ile Peugeot ilk beşte kaldı. Togg’un 13.240 adede ulaşması, yerli markanın temposunu koruduğunu gösterdi.

Sıra Marka 2026 Satış 2025 Satış Değişim 1 Renault 44.549 36.900 20,73% 2 Toyota 25.936 27.177 -4,57% 3 Volkswagen 24.584 21.245 15,72% 4 Hyundai 20.483 20.449 0,17% 5 Peugeot 17.845 20.421 -12,61% 6 Fiat 14.528 21.447 -32,26% 7 Togg 13.240 10.325 28,23% 8 Opel 12.743 13.476 -5,44% 9 Citroen 12.184 10.151 20,03% 10 Skoda 12.117 11.877 2,02%

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - Nisan 2026

Nisan ayı model listesinde Renault Clio HB zirvede yer aldı. Renault Megane Sedan ikinci sıraya çıkarken Volkswagen Taigo ve Toyota Corolla onu takip etti. İlk 10’da sedan, hatchback ve SUV gövde tiplerinin birlikte yer alması pazarın hâlâ çok yönlü ilerlediğini gösteriyor.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Renault Clio HB B2 5.174 6,45% 2 Renault Megane Sedan C1 3.319 4,14% 3 Volkswagen Taigo B7 3.047 3,80% 4 Toyota Corolla C1 2.689 3,35% 5 Togg T10X C7 2.278 2,84% 6 Renault Duster C7 2.262 2,82% 7 Fiat Egea Sedan C1 2.242 2,80% 8 Hyundai i20 B2 2.118 2,64% 9 Toyota C-HR C7 2.094 2,61% 10 Volkswagen T-Cross B7 1.879 2,34%

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - 2026 Toplam

2026 toplamında, yılın ilk dört ayında Renault Clio HB 20 bin adedi aşarak listenin lideri oldu. Toyota Corolla ve Renault Megane Sedan üst sıralarda kalırken Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Fiat Egea Sedan da güçlü hacimleriyle ilk altıda yer aldı.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Renault Clio HB B2 20.115 6,92% 2 Toyota Corolla C1 12.307 4,23% 3 Renault Megane Sedan C1 11.231 3,86% 4 Toyota C-HR C7 11.085 3,81% 5 Hyundai i20 B2 8.226 2,83% 6 Fiat Egea Sedan C1 8.136 2,80% 7 Volkswagen Taigo B7 7.989 2,75% 8 Renault Duster C7 7.970 2,74% 9 Peugeot 2008 B7 7.520 2,59% 10 Togg T10X C7 7.238 2,49%

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - Nisan 2026

Nisan ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X ilk sırada yer aldı. KG Mobility Torres ve Togg T10F, zirveyi takip eden modeller oldu. Mini Countryman, Opel Frontera ve Volvo EX30’un performansı, elektrikli pazarda SUV ağırlığının belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Sıra Marka Model Gövde Satış Pay 1 Togg T10X SUV 2.278 13,86% 2 KG Mobility Torres SUV 1.604 9,76% 3 Togg T10F SD 1.543 9,39% 4 Mini Countryman SUV 1.310 7,97% 5 Opel Frontera SUV 1.184 7,20% 6 Volvo EX30 SUV 948 5,77% 7 Tesla Model Y SUV 880 5,35% 8 Citroen C3 HB 736 4,48% 9 Citroen C3 Aircross SUV 596 3,63% 10 Kia EV3 SUV 594 3,61%

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - 2026 Toplam

Ocak-Nisan döneminde elektrikli otomobil satışlarında Togg’un iki modeli öne çıktı. T10X liderliği korurken T10F ikinci sıraya yerleşti. KG Mobility Torres, Mini Countryman ve Tesla Model Y de ilk beşte yer aldı; böylece elektrikli tarafta rekabet iyice çeşitlendi.

Sıra Marka Model Gövde Satış Pay 1 Togg T10X SUV 7.238 13,29% 2 Togg T10F SD 6.002 11,02% 3 KG Mobility Torres SUV 4.812 8,84% 4 Mini Countryman SUV 4.228 7,76% 5 Tesla Model Y SUV 3.025 5,55% 6 Opel Frontera SUV 2.715 4,99% 7 Volvo EX30 SUV 2.227 4,09% 8 BYD Sealion 7 SUV 1.981 3,64% 9 Citroen C3 HB 1.723 3,16% 10 Citroen C3 Aircross SUV 1.701 3,12%

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - Nisan 2026

Nisan ayında SUV-CUV listesinde Volkswagen Taigo, 3.047 adetle ilk sırada yer aldı. Togg T10X ve Renault Duster’ın yakın satış adetleri, listenin üst bölümündeki rekabeti artırdı. Toyota C-HR ve Volkswagen T-Cross da ayın en çok tercih edilen SUV modelleri arasında kaldı.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Volkswagen Taigo B7 3.047 5,09% 2 Togg T10X C7 2.278 3,80% 3 Renault Duster C7 2.262 3,78% 4 Toyota C-HR C7 2.094 3,49% 5 Volkswagen T-Cross B7 1.879 3,14% 6 KG Mobility Torres D7 1.782 2,97% 7 Volkswagen T-Roc C7 1.757 2,93% 8 Peugeot 2008 B7 1.753 2,93% 9 Kia Sportage C7 1.729 2,89% 10 Opel Frontera B7 1.713 2,86%

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - 2026 Toplam

2026 toplamında Toyota C-HR, 11.085 adetle SUV-CUV listesinin zirvesinde bulunuyor. Volkswagen Taigo ve Renault Duster birbirine çok yakın adetlerle onu takip ediyor. Peugeot 2008 ve Togg T10X’in ilk beşte yer alması, SUV pazarındaki geniş marka dağılımını gösteriyor.

Sıra Marka Model Segment Satış Pay 1 Toyota C-HR C7 11.085 5,95% 2 Volkswagen Taigo B7 7.989 4,29% 3 Renault Duster C7 7.970 4,28% 4 Peugeot 2008 B7 7.520 4,04% 5 Togg T10X C7 7.238 3,89% 6 Peugeot 3008 C7 6.146 3,30% 7 Volkswagen Tiguan C7 5.815 3,12% 8 Kia Sportage C7 5.810 3,12% 9 KG Mobility Torres D7 5.570 2,99% 10 Fiat Egea Cross C7 5.477 2,94%

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - Nisan 2026

Nisan ayı yakıt tipi dağılımında benzinli otomobiller 34.208 adetle ilk sırada yer aldı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplamı benzinliyi geçerken dizel ve otogazlı seçenekler sınırlı payda kaldı. Elektrikli satışların yüzde 20,50 paya ulaşması dikkat çekti.

Yakıt Tipi 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim Benzin 34.208 42,66% 38.606 45,20% -11,39% Hibrit 24.886 31,04% 25.091 29,38% -0,82% Elektrik 16.435 20,50% 13.409 15,70% 22,57% Dizel 4.072 5,08% 7.619 8,92% -46,55% Otogaz 581 0,72% 686 0,80% -15,31% Toplam 80.182 100,00% 85.411 100,00% -6,12%

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - 2026 Toplam

Ocak-Nisan toplamında benzinli otomobiller liderliğini korusa da hibrit ve elektrikli modeller pazardaki ağırlığını artırdı. Elektrikli satışlar 54.463 adede çıkarken hibrit toplamı 94.870 adet oldu. Dizel ise 17.398 adetle pazarın daha küçük bir bölümünde kaldı.

Yakıt Tipi 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim Benzin 122.808 42,22% 149.537 48,36% -17,87% Hibrit 94.870 32,62% 89.491 28,94% 6,01% Elektrik 54.463 18,72% 42.487 13,74% 28,19% Dizel 17.398 5,98% 25.852 8,36% -32,70% Otogaz 1.331 0,46% 1.837 0,59% -27,54% Toplam 290.870 100,00% 309.204 100,00% -5,93%

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - Nisan 2026

Nisan 2026’da C segmenti, 42.574 adetlik satışla açık ara en çok tercih edilen otomobil segmenti oldu. B segmenti 25.554 adetle ikinci sıraya yerleşirken D segmenti 9.673 adetle üçüncü sırada kaldı. Düşük vergi avantajı olan sınıflar pazarı taşımaya devam etti.

Segment 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim C segmenti 42.574 53,1% 46.120 54,0% -7,7% B segmenti 25.554 31,9% 21.379 25,0% 19,5% D segmenti 9.673 12,1% 14.052 16,5% -31,2% E segmenti 1.699 2,1% 2.824 3,3% -39,8% F segmenti 466 0,6% 649 0,8% -28,2% A segmenti 216 0,3% 387 0,5% -44,2% Toplam 80.182 100,0% 85.411 100,0% -6,1%

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - 2026 Toplam

Yılın ilk dört ayında C segmenti 157.162 adetle pazarın yüzde 54’ünü oluşturdu. B segmenti 89.709 adetle ikinci sırada yer aldı. A, B ve C segmentlerinin toplamı pazarın büyük bölümünü oluşturduğundan Türkiye’de tercih hâlâ ulaşılabilir sınıflara yoğunlaşıyor.

Segment 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim C segmenti 157.162 54,0% 171.562 55,5% -8,4% B segmenti 89.709 30,8% 79.237 25,6% 13,2% D segmenti 35.326 12,1% 45.178 14,6% -21,8% E segmenti 6.471 2,2% 9.712 3,1% -33,4% F segmenti 1.664 0,6% 2.391 0,8% -30,4% A segmenti 538 0,2% 1.124 0,4% -52,1% Toplam 290.870 100,0% 309.204 100,0% -5,9%

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - Nisan 2026

Nisan ayında gövde tiplerine göre SUV otomobiller 53.920 adetle açık ara lider oldu. Sedan ve hatchback modeller, SUV’ların ardından gelen ana gövde tipleri olarak öne çıktı. MPV, station wagon, spor ve CDV gövde tipleri ise oldukça sınırlı satış adetlerinde kaldı.

Gövde Tipi 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim SUV 53.920 67,25% 54.148 63,40% -0,42% Sedan 14.822 18,49% 17.657 20,67% -16,06% Hatchback 11.132 13,88% 12.434 14,56% -10,47% Spor 142 0,18% 389 0,46% -63,50% Station Wagon 110 0,14% 178 0,21% -38,20% MPV 56 0,07% 596 0,70% -90,60% CDV 0 0,00% 9 0,01% -100,00% Toplam 80.182 100,00% 85.411 100,00% -6,12%

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - 2026 Toplam

Ocak-Nisan döneminde SUV gövde tipi 186.299 adetle otomobil pazarının en çok tercih edilen formu oldu. Sedan 58.032 adetle ikinci, hatchback 45.669 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, SUV eğiliminin yıllık toplamda da güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Gövde Tipi 2026 Satış 2026 Payı 2025 Satış 2025 Payı Değişim SUV 186.299 64,05% 187.660 60,69% -0,73% Sedan 58.032 19,95% 70.852 22,91% -18,09% Hatchback 45.669 15,70% 47.408 15,33% -3,67% Spor 386 0,13% 1.189 0,38% -67,54% Station Wagon 361 0,12% 582 0,19% -37,97% MPV 117 0,04% 1.498 0,48% -92,19% CDV 6 0,00% 15 0,00% -60,00% Toplam 290.870 100,00% 309.204 100,00% -5,93%

*İçerik, ODMD’nin 5 Mayıs 2026 tarihli raporu ve Emre Özpeynirci aracılığı ile EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilerle hazırlanmıştır.