Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılını rekor satış adetleriyle tamamlarken 2026 yılına daha temkinli bir başlangıç yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre hem markalar hem de modeller tarafında rekabet hız kesmeden devam ederken tüketici tercihleri de önemli ölçüde değişim sinyalleri veriyor.
Özellikle SUV modellerin yükselişi, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması ve otomatik vites oranlarının zirveye ulaşması, pazarın dönüşümünü net şekilde ortaya koyuyor. Bununla birlikte Renault, Toyota ve Volkswagen gibi markalar liderlik yarışını sürdürürken, bazı modellerin ani yükselişleri ve düşüşleri de dikkat çekiyor.
Türkiye'de kaç araç satıldı? - Nisan 2026
ODMD verilerine göre Nisan 2026’da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 104.298 adetle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 daraldı. Otomobil satışları yüzde 6,12 düşerken hafif ticari araç tarafı yüzde 20,94 büyüyerek tabloyu dengeleyen kalem oldu.
|Cins
|2026 Satış
|2025 Satış
|Değişim
|Otomobil
|80.182
|85.411
|-6,12%
|Hafif ticari araç
|24.116
|19.941
|20,94%
|Toplam
|104.298
|105.352
|-1,00%
Türkiye'de kaç araç satıldı? - 2026 Toplam
Yılın ilk dört ayında toplam pazar 369.696 adede ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemindeki 381.636 adede göre yüzde 3,13 gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın hafif ticari araç pazarı 78.826 adetle yüzde 8,83 büyüdü ve otomobildeki düşüşü sınırladı.
|Cins
|2026 Satış
|2025 Satış
|Değişim
|Otomobil
|290.870
|309.204
|-5,93%
|Hafif ticari araç
|78.826
|72.432
|8,83%
|Toplam
|369.696
|381.636
|-3,13%
Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - Nisan 2026
Nisan ayında otomobil markaları içinde Renault açık ara liderliği aldı. Volkswagen güçlü artışla ikinci sıraya yerleşirken Hyundai, Toyota ve Peugeot ilk beşi tamamladı. Togg ise 3.821 adetlik satışla yerli üretici olarak listenin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.
|Sıra
|Marka
|2026 Satış
|2025 Satış
|Değişim
|1
|Renault
|12.586
|8.907
|41,30%
|2
|Volkswagen
|9.297
|5.813
|59,93%
|3
|Hyundai
|5.593
|5.489
|1,89%
|4
|Toyota
|5.412
|6.420
|-15,70%
|5
|Peugeot
|4.311
|5.984
|-27,96%
|6
|Togg
|3.821
|3.537
|8,03%
|7
|Fiat
|3.801
|6.011
|-36,77%
|8
|Skoda
|3.748
|3.489
|7,42%
|9
|Citroen
|3.445
|2.731
|26,14%
|10
|Opel
|3.005
|3.860
|-22,15%
Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - 2026 Toplam
Ocak-Nisan toplamında Renault, 44.549 adetlik satışla rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı. Toyota ve Volkswagen ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken Hyundai ile Peugeot ilk beşte kaldı. Togg’un 13.240 adede ulaşması, yerli markanın temposunu koruduğunu gösterdi.
|Sıra
|Marka
|2026 Satış
|2025 Satış
|Değişim
|1
|Renault
|44.549
|36.900
|20,73%
|2
|Toyota
|25.936
|27.177
|-4,57%
|3
|Volkswagen
|24.584
|21.245
|15,72%
|4
|Hyundai
|20.483
|20.449
|0,17%
|5
|Peugeot
|17.845
|20.421
|-12,61%
|6
|Fiat
|14.528
|21.447
|-32,26%
|7
|Togg
|13.240
|10.325
|28,23%
|8
|Opel
|12.743
|13.476
|-5,44%
|9
|Citroen
|12.184
|10.151
|20,03%
|10
|Skoda
|12.117
|11.877
|2,02%
Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - Nisan 2026
Nisan ayı model listesinde Renault Clio HB zirvede yer aldı. Renault Megane Sedan ikinci sıraya çıkarken Volkswagen Taigo ve Toyota Corolla onu takip etti. İlk 10’da sedan, hatchback ve SUV gövde tiplerinin birlikte yer alması pazarın hâlâ çok yönlü ilerlediğini gösteriyor.
|Sıra
|Marka
|Model
|Segment
|Satış
|Pay
|1
|Renault
|Clio HB
|B2
|5.174
|6,45%
|2
|Renault
|Megane Sedan
|C1
|3.319
|4,14%
|3
|Volkswagen
|Taigo
|B7
|3.047
|3,80%
|4
|Toyota
|Corolla
|C1
|2.689
|3,35%
|5
|Togg
|T10X
|C7
|2.278
|2,84%
|6
|Renault
|Duster
|C7
|2.262
|2,82%
|7
|Fiat
|Egea Sedan
|C1
|2.242
|2,80%
|8
|Hyundai
|i20
|B2
|2.118
|2,64%
|9
|Toyota
|C-HR
|C7
|2.094
|2,61%
|10
|Volkswagen
|T-Cross
|B7
|1.879
|2,34%
Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - 2026 Toplam
2026 toplamında, yılın ilk dört ayında Renault Clio HB 20 bin adedi aşarak listenin lideri oldu. Toyota Corolla ve Renault Megane Sedan üst sıralarda kalırken Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Fiat Egea Sedan da güçlü hacimleriyle ilk altıda yer aldı.
|Sıra
|Marka
|Model
|Segment
|Satış
|Pay
|1
|Renault
|Clio HB
|B2
|20.115
|6,92%
|2
|Toyota
|Corolla
|C1
|12.307
|4,23%
|3
|Renault
|Megane Sedan
|C1
|11.231
|3,86%
|4
|Toyota
|C-HR
|C7
|11.085
|3,81%
|5
|Hyundai
|i20
|B2
|8.226
|2,83%
|6
|Fiat
|Egea Sedan
|C1
|8.136
|2,80%
|7
|Volkswagen
|Taigo
|B7
|7.989
|2,75%
|8
|Renault
|Duster
|C7
|7.970
|2,74%
|9
|Peugeot
|2008
|B7
|7.520
|2,59%
|10
|Togg
|T10X
|C7
|7.238
|2,49%
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - Nisan 2026
Nisan ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X ilk sırada yer aldı. KG Mobility Torres ve Togg T10F, zirveyi takip eden modeller oldu. Mini Countryman, Opel Frontera ve Volvo EX30’un performansı, elektrikli pazarda SUV ağırlığının belirginleştiğini ortaya koyuyor.
|Sıra
|Marka
|Model
|Gövde
|Satış
|Pay
|1
|Togg
|T10X
|SUV
|2.278
|13,86%
|2
|KG Mobility
|Torres
|SUV
|1.604
|9,76%
|3
|Togg
|T10F
|SD
|1.543
|9,39%
|4
|Mini
|Countryman
|SUV
|1.310
|7,97%
|5
|Opel
|Frontera
|SUV
|1.184
|7,20%
|6
|Volvo
|EX30
|SUV
|948
|5,77%
|7
|Tesla
|Model Y
|SUV
|880
|5,35%
|8
|Citroen
|C3
|HB
|736
|4,48%
|9
|Citroen
|C3 Aircross
|SUV
|596
|3,63%
|10
|Kia
|EV3
|SUV
|594
|3,61%
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - 2026 Toplam
Ocak-Nisan döneminde elektrikli otomobil satışlarında Togg’un iki modeli öne çıktı. T10X liderliği korurken T10F ikinci sıraya yerleşti. KG Mobility Torres, Mini Countryman ve Tesla Model Y de ilk beşte yer aldı; böylece elektrikli tarafta rekabet iyice çeşitlendi.
|Sıra
|Marka
|Model
|Gövde
|Satış
|Pay
|1
|Togg
|T10X
|SUV
|7.238
|13,29%
|2
|Togg
|T10F
|SD
|6.002
|11,02%
|3
|KG Mobility
|Torres
|SUV
|4.812
|8,84%
|4
|Mini
|Countryman
|SUV
|4.228
|7,76%
|5
|Tesla
|Model Y
|SUV
|3.025
|5,55%
|6
|Opel
|Frontera
|SUV
|2.715
|4,99%
|7
|Volvo
|EX30
|SUV
|2.227
|4,09%
|8
|BYD
|Sealion 7
|SUV
|1.981
|3,64%
|9
|Citroen
|C3
|HB
|1.723
|3,16%
|10
|Citroen
|C3 Aircross
|SUV
|1.701
|3,12%
Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - Nisan 2026
Nisan ayında SUV-CUV listesinde Volkswagen Taigo, 3.047 adetle ilk sırada yer aldı. Togg T10X ve Renault Duster’ın yakın satış adetleri, listenin üst bölümündeki rekabeti artırdı. Toyota C-HR ve Volkswagen T-Cross da ayın en çok tercih edilen SUV modelleri arasında kaldı.
|Sıra
|Marka
|Model
|Segment
|Satış
|Pay
|1
|Volkswagen
|Taigo
|B7
|3.047
|5,09%
|2
|Togg
|T10X
|C7
|2.278
|3,80%
|3
|Renault
|Duster
|C7
|2.262
|3,78%
|4
|Toyota
|C-HR
|C7
|2.094
|3,49%
|5
|Volkswagen
|T-Cross
|B7
|1.879
|3,14%
|6
|KG Mobility
|Torres
|D7
|1.782
|2,97%
|7
|Volkswagen
|T-Roc
|C7
|1.757
|2,93%
|8
|Peugeot
|2008
|B7
|1.753
|2,93%
|9
|Kia
|Sportage
|C7
|1.729
|2,89%
|10
|Opel
|Frontera
|B7
|1.713
|2,86%
Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - 2026 Toplam
2026 toplamında Toyota C-HR, 11.085 adetle SUV-CUV listesinin zirvesinde bulunuyor. Volkswagen Taigo ve Renault Duster birbirine çok yakın adetlerle onu takip ediyor. Peugeot 2008 ve Togg T10X’in ilk beşte yer alması, SUV pazarındaki geniş marka dağılımını gösteriyor.
|Sıra
|Marka
|Model
|Segment
|Satış
|Pay
|1
|Toyota
|C-HR
|C7
|11.085
|5,95%
|2
|Volkswagen
|Taigo
|B7
|7.989
|4,29%
|3
|Renault
|Duster
|C7
|7.970
|4,28%
|4
|Peugeot
|2008
|B7
|7.520
|4,04%
|5
|Togg
|T10X
|C7
|7.238
|3,89%
|6
|Peugeot
|3008
|C7
|6.146
|3,30%
|7
|Volkswagen
|Tiguan
|C7
|5.815
|3,12%
|8
|Kia
|Sportage
|C7
|5.810
|3,12%
|9
|KG Mobility
|Torres
|D7
|5.570
|2,99%
|10
|Fiat
|Egea Cross
|C7
|5.477
|2,94%
Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - Nisan 2026
Nisan ayı yakıt tipi dağılımında benzinli otomobiller 34.208 adetle ilk sırada yer aldı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplamı benzinliyi geçerken dizel ve otogazlı seçenekler sınırlı payda kaldı. Elektrikli satışların yüzde 20,50 paya ulaşması dikkat çekti.
|Yakıt Tipi
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|Benzin
|34.208
|42,66%
|38.606
|45,20%
|-11,39%
|Hibrit
|24.886
|31,04%
|25.091
|29,38%
|-0,82%
|Elektrik
|16.435
|20,50%
|13.409
|15,70%
|22,57%
|Dizel
|4.072
|5,08%
|7.619
|8,92%
|-46,55%
|Otogaz
|581
|0,72%
|686
|0,80%
|-15,31%
|Toplam
|80.182
|100,00%
|85.411
|100,00%
|-6,12%
Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - 2026 Toplam
Ocak-Nisan toplamında benzinli otomobiller liderliğini korusa da hibrit ve elektrikli modeller pazardaki ağırlığını artırdı. Elektrikli satışlar 54.463 adede çıkarken hibrit toplamı 94.870 adet oldu. Dizel ise 17.398 adetle pazarın daha küçük bir bölümünde kaldı.
|Yakıt Tipi
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|Benzin
|122.808
|42,22%
|149.537
|48,36%
|-17,87%
|Hibrit
|94.870
|32,62%
|89.491
|28,94%
|6,01%
|Elektrik
|54.463
|18,72%
|42.487
|13,74%
|28,19%
|Dizel
|17.398
|5,98%
|25.852
|8,36%
|-32,70%
|Otogaz
|1.331
|0,46%
|1.837
|0,59%
|-27,54%
|Toplam
|290.870
|100,00%
|309.204
|100,00%
|-5,93%
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - Nisan 2026
Nisan 2026’da C segmenti, 42.574 adetlik satışla açık ara en çok tercih edilen otomobil segmenti oldu. B segmenti 25.554 adetle ikinci sıraya yerleşirken D segmenti 9.673 adetle üçüncü sırada kaldı. Düşük vergi avantajı olan sınıflar pazarı taşımaya devam etti.
|Segment
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|C segmenti
|42.574
|53,1%
|46.120
|54,0%
|-7,7%
|B segmenti
|25.554
|31,9%
|21.379
|25,0%
|19,5%
|D segmenti
|9.673
|12,1%
|14.052
|16,5%
|-31,2%
|E segmenti
|1.699
|2,1%
|2.824
|3,3%
|-39,8%
|F segmenti
|466
|0,6%
|649
|0,8%
|-28,2%
|A segmenti
|216
|0,3%
|387
|0,5%
|-44,2%
|Toplam
|80.182
|100,0%
|85.411
|100,0%
|-6,1%
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - 2026 Toplam
Yılın ilk dört ayında C segmenti 157.162 adetle pazarın yüzde 54’ünü oluşturdu. B segmenti 89.709 adetle ikinci sırada yer aldı. A, B ve C segmentlerinin toplamı pazarın büyük bölümünü oluşturduğundan Türkiye’de tercih hâlâ ulaşılabilir sınıflara yoğunlaşıyor.
|Segment
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|C segmenti
|157.162
|54,0%
|171.562
|55,5%
|-8,4%
|B segmenti
|89.709
|30,8%
|79.237
|25,6%
|13,2%
|D segmenti
|35.326
|12,1%
|45.178
|14,6%
|-21,8%
|E segmenti
|6.471
|2,2%
|9.712
|3,1%
|-33,4%
|F segmenti
|1.664
|0,6%
|2.391
|0,8%
|-30,4%
|A segmenti
|538
|0,2%
|1.124
|0,4%
|-52,1%
|Toplam
|290.870
|100,0%
|309.204
|100,0%
|-5,9%
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - Nisan 2026
Nisan ayında gövde tiplerine göre SUV otomobiller 53.920 adetle açık ara lider oldu. Sedan ve hatchback modeller, SUV’ların ardından gelen ana gövde tipleri olarak öne çıktı. MPV, station wagon, spor ve CDV gövde tipleri ise oldukça sınırlı satış adetlerinde kaldı.
|Gövde Tipi
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|SUV
|53.920
|67,25%
|54.148
|63,40%
|-0,42%
|Sedan
|14.822
|18,49%
|17.657
|20,67%
|-16,06%
|Hatchback
|11.132
|13,88%
|12.434
|14,56%
|-10,47%
|Spor
|142
|0,18%
|389
|0,46%
|-63,50%
|Station Wagon
|110
|0,14%
|178
|0,21%
|-38,20%
|MPV
|56
|0,07%
|596
|0,70%
|-90,60%
|CDV
|0
|0,00%
|9
|0,01%
|-100,00%
|Toplam
|80.182
|100,00%
|85.411
|100,00%
|-6,12%
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - 2026 Toplam
Ocak-Nisan döneminde SUV gövde tipi 186.299 adetle otomobil pazarının en çok tercih edilen formu oldu. Sedan 58.032 adetle ikinci, hatchback 45.669 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, SUV eğiliminin yıllık toplamda da güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.
|Gövde Tipi
|2026 Satış
|2026 Payı
|2025 Satış
|2025 Payı
|Değişim
|SUV
|186.299
|64,05%
|187.660
|60,69%
|-0,73%
|Sedan
|58.032
|19,95%
|70.852
|22,91%
|-18,09%
|Hatchback
|45.669
|15,70%
|47.408
|15,33%
|-3,67%
|Spor
|386
|0,13%
|1.189
|0,38%
|-67,54%
|Station Wagon
|361
|0,12%
|582
|0,19%
|-37,97%
|MPV
|117
|0,04%
|1.498
|0,48%
|-92,19%
|CDV
|6
|0,00%
|15
|0,00%
|-60,00%
|Toplam
|290.870
|100,00%
|309.204
|100,00%
|-5,93%
*İçerik, ODMD’nin 5 Mayıs 2026 tarihli raporu ve Emre Özpeynirci aracılığı ile EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilerle hazırlanmıştır.