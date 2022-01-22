Kadın Düşmanlığı Olarak Bildiğimiz Mizojini Nedir?

Kadın düşmanlığı anlamında kullanılan mizojini nedir, nasıldır ve kimler mizojenisttir gibi soruları yanıtladık. Günlük hayatta ettiğimiz küfürler bile kadınlara karşı bir nefret beslediğimize işaret ediyor olabilir. Bu içeriği okuduktan sonra ve kendinizde istemeden de olsa bazı yalnışlar gördüyseniz bakış açınızı değiştirip dünyaya daha adil bakmaya başlayabilirsiniz.

Kadın düşmanlığı, içinde yaşadığımız sayısız teknolojik gelişme ve atılımın olduğu 2022 yılında dahi somut olarak karşılaştığımız bir durum. İnsanlar kendini geliştiriyor, denizin en derinine inip uzaya çıkıp Ay'a ulaşıyor, ancak buna rağmen hala yanındaki insana karşı düşmanlık beslemeye de devam ediyor. Bugün sizlere bu düşmanlığın en eski ve hala devam eden örneklerinden biri olan "mizojini"yi; yani kadın düşmanlığını anlatacağız.

Dünya üzerinde ister farkında olsun ister olmasın çok fazla kadın düşmanı var ve bu durumun artık değişmesi gerekiyor. Üstelik kadın düşmanları sadece erkeklerden oluşmuyor. Bazı kadınlar da hemcinslerine karşı nefret duyabiliyorlar. Peki bu insanlar nasıl ve neden kadın düşmanı oluyorlar? Ben ya da siz de bir kadın düşmanı olabilir misiniz? Hadi gelin mizojiniyi daha yakından tanıyalım ve yaptığımız yanlışlar neymiş görelim.

Kadın düşmanlığı (mizojini) nedir?

Mizojini, en temel tanımıyla kadınlara karşı duyulan nefrettir. Bu nefret sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da olabilir. Yani bazı kadınlar kendi hemcinslerinden de nefret edebilir. Elbette bu durum daha azdır ve daha çok erkeklerin kadınlardan nefret ettiğini görüyoruz. Kadınlara karşı duyulan soğukluk, antipati, abartılı düşmanlık durumlarını açıklamak için kullanılan mizojini kelimesi; Yunancadaki "gyne" (kadın) ve "misein" (nefret etmek) kelimelerinden türetilmiştir.

Kimler mizojenisttir?

Aslında çok fazla mizojenist bulunuyor. Kadınlara karşı düşmanlığının farkında olan insanlar olabileceği gibi bunu farkında olmadan yapan da çok sayıda insan vardır. Kadınlara karşı düşmanlık sergileyen, nefret duyan, ön yargılı, korku verici insanlardan oluşan mizojenistler kapı komşunuz, iş arkadaşınız veya hayranlık duyduğunuz bir ünlü isim olabilir.

Hayatın her noktasında karşımıza çıkan mizojenistler, bu olumsuz düşüncelerini çeşitli nedenlerle elde ediyorlar. Elbette hangi neden olursa olsun bu insanlar zararlı olabilirler ve yaptıklarının elle tutulur bir tarafı bulunmamaktadır. Bireylerin mizojenist olmasının ardında erken yaşlarda anne, abla, öğretmen, kız arkadaş gibi güvendiği insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olması önemli bir etken olarak kabul ediliyor. Bunun dışında bazı durumlarda ruhsal bir bozukluğun da bunda etkisi olduğu biliniyor.

Toplumda mizojini

Toplumun geneline baktığımızda mizojiniyi her an gördüğümüzü söyleyebiliriz. İş hayatında erkeklerle aynı işi yapmasına rağmen daha az maaş alan kadınlar, kadınlara yönelik uygulanan şiddet, cinsel obje olarak görme, kadının aldatılması gibi pek çok eylem kadın düşmanlığına örnek gösterilebilir. Hatta günlük hayatımızda edilen küfürlerin çoğu kadını aşağılama üzerine kurulduğu için ettiğiniz küfürler farkında olmadan sizi de mizojenist yapabilir. Bunun olmaması için hepimizin çok daha dikkatli olması gerektiğini unutmayalım.

Bugün sizlere kadın düşmanlığını tanımlamak için kullanılan mizojiniyi anlattık. Bu dünyayı paylaştığımız kadınlara karşı erkekler olarak bazen fazla acımasız olabiliyoruz. Elbette buradaki söylemimiz tüm erkekler için geçerli değil. Önemli olan insanlık olarak herkesin birbirine saygı duyması. Peki sizler bu içeriğimizi nasıl buldunuz. Öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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