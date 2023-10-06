Sancılı âdet günlerini iş yerinde konforlu bir şekilde geçirebilmek için birtakım kişisel düzenlemeler yapmak gerekiyor. Gelin, bu ipuçlarını beraber inceleyelim.

Sancılı âdet görme, her 10 kadından 6’sında ortaya çıkarak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Zonklayan baş ağrısından değişken ruh hâline, sancılı kramplardan odaklanma sorununa kadar uzanan çeşitli olumsuz semptomların yaşandığı regl deneyimini bir köşede uzanıp geçirmek varken iş yerinde olmak elbette tat kaçıran bir durum.

"Dismonere" yani sancılı regl ağrısı, kişiden kişiye göre değişebiliyor.

Alt karın bölgesinde kramp tarzı ağrılar, regl döngüsü sırasında ya da öncesinde hissedilebilir. Bazıları günlük aktivitelerinde pek etkilenmez, bazıları ise yataktan kalkmak gibi basit bir eylemde bile zorlanır.

Sadece alt karın bölgesinde değil, kalça ve iç bacaklara yayılan bir ağrı da hissedilebilir. Bu, baş dönmesi, bulantı gibi yan semptomlara da neden olabilir.

Ağrılı regl dönemi, "en az kalp krizi kadar ağrılı" olabiliyor. Dünyada her 5 kadından 1'inin her ay yaşadığı ve günlük yaşam kalitesini de etkilediği menstrual döngüdeki bu şiddetli ağrılar, genellikle "ibuprofen" içerikli ağrı kesicilerle geçiştirilmeye çalışılsa da etkili sonuçlar alınamıyor.

Bu dönemi ağır geçiren kişiler için regl izni neden gerekli?

Regl izni, regl olan kişilerin bu dönemde işten 1-2 günlüğüne izin almak için yasal bir hak talep etmeleri durumudur ancak okul döneminde regl ağrıları için rapor alınabilse de çalışma hayatında bu durum pek de kolay değildir.

Bazı ülkelerde regl izni yasal bir hak. Peki, Türkiye'de regl izni uygulanıyor mu?

Türkiye’de regl izni ilk olarak 2004 yılında yalnızca “Ağır ve Tehlikeli İşler” kapsamına giren işlerde çalışan kadınlara 5 gün süreyle tanındı fakat Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde yer alan bu madde, pratikte uygulamaya geçirilemedi.

İlerleyen zamanlarda, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yer alan bazı işler “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alındı fakat yine birtakım tartışmaların sonucunda bu işler “ağır ve tehlikeli işler” kapsamından çıkarıldı.

2013 yılında çıkarılan bir yönetmelikle Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ise tümüyle yürürlükten kaldırıldı ve regl iznine yönelik atılan tüm adımlar başa döndü. Şu an ülke genelinde regl izni olmasa da bazı kurumlar ve kuruluşlar regl iznini kendiliğinden uygulamaktadır.

Türkiye'de regl iznini kimler uyguluyor?

İzmir Barosu: Türkiye’de bir ilke imza atan İzmir Barosu Yönetim Kurulu, baronun kadın çalışanlarına her ay, belirledikleri bir günü regl izni olarak verme kararı almıştır.

Türkiye’de bir ilke imza atan İzmir Barosu Yönetim Kurulu, baronun kadın çalışanlarına her ay, belirledikleri bir günü regl izni olarak verme kararı almıştır. Tunceli Belediyesi: İzmir Barosu’nu takiben, Tunceli Belediyesi de her ayın bir gününü regl izni olarak çalışanlarına bu açıklamayla sunmuştur: Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadın çalışanlarımıza, her ayın belirledikleri bir günü regl izni verme kararı aldık.

İzmir Barosu’nu takiben, de her ayın bir gününü regl izni olarak çalışanlarına bu açıklamayla sunmuştur: Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadın çalışanlarımıza, her ayın belirledikleri bir günü regl izni verme kararı aldık. Zomato: Uluslararası bir şirket olan Zomato, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, çalışanlarına senede 10 günü regl izni olarak sunma kararı almıştır.

Regl izni olsa da bazı kadınlar erkek üstlerinden utanıyor ve izni kullanmayı tercih etmiyor.

2018 yılında yapılan bir hükûmet araştırması, menstrüel izin politikası olan iş yerlerinde ankete katılan kadınların %15’inden daha azının bu izni talep ettiğini ortaya koydu. Kadınların çoğu, erkek üstlerinden utandığı ya da anlayış eksikliği gibi nedenlerle izin talep etmediğini söylüyor.

Dünya genelinde ve ülkemizde regl izni giderek yaygınlaşmaya başlamış olsa da henüz her iş yerinde uygulanmıyor.

Hâliyle, sancılı âdet günlerini iş yerinde konforlu bir şekilde geçirebilmek için birtakım kişisel düzenlemeler yapmak gerekiyor.

İşte bu konuda size yardımcı olacak, âdet günlerini iş yerinde daha rahat geçirmek için işinize yarayacak ipuçlarını inceleyelim:

İş planınızı düzenleyin. Sancılı kramplarınızın olduğu günlerle fazla iş temposunu ters orantılı planlayarak yoğun günlerinizi sancınızın az olduğu günlere kaydırabilir, konforunuzu bir tık daha arttırabilirsiniz.

Sancılı kramplarınızın olduğu günlerle fazla iş temposunu ters orantılı planlayarak yoğun günlerinizi sancınızın az olduğu günlere kaydırabilir, konforunuzu bir tık daha arttırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İş planınızı konforlu hâle getirmeye çalıştınız fakat yine de istediğiniz verimi elde edemediyseniz iş arkadaşlarınızdan size destek olmalarını isteyebilirsiniz. Özellikle kadın iş arkadaşlarınıza bu konuda sizin de onlara regl dönemlerinde destek olabileceğinizi söyleyerek onların da çekinmemesi için ilham ve destek olabilirsiniz .

İş planınızı konforlu hâle getirmeye çalıştınız fakat yine de istediğiniz verimi elde edemediyseniz iş arkadaşlarınızdan size destek olmalarını isteyebilirsiniz. Özellikle kadın iş arkadaşlarınıza bu konuda sizin de onlara regl dönemlerinde destek olabileceğinizi söyleyerek . Yöneticinizle konuşabilirsiniz . İş arkadaşlarınızın desteğini almakla birlikte ihtiyaç halinde yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz. Örneğin yöneticinize esnek çalışma saatlerine bakış açısını sorabilirsiniz.

. İş arkadaşlarınızın desteğini almakla birlikte ihtiyaç halinde yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz. Örneğin yöneticinize esnek çalışma saatlerine bakış açısını sorabilirsiniz. İçerisinde rahat edeceğiniz kıyafet tercihleri yapabilirsiniz. Regl döneminizde iş için giyinirken rahatlığa ve pratikliğe öncelik verin. Belinizi ya da bacaklarınızı sıkan, hareketlerinizi kısıtlayan kıyafetlerden kaçının.

yapabilirsiniz. Regl döneminizde iş için giyinirken rahatlığa ve pratikliğe öncelik verin. Belinizi ya da bacaklarınızı sıkan, hareketlerinizi kısıtlayan kıyafetlerden kaçının. Regl kiti oluşturabilirsiniz. Regl kitinin içerisinde hijyenik ped, regl külotu, tampon, menstrüel kap ya da yedek iç çamaşırı ekleyebilir; sizi rahatlatacak bitki çayları, ağrı kesiciler ya da sıcak su torbalarıyla daha donanımlı hâle getirebilirsiniz.

oluşturabilirsiniz. Regl kitinin içerisinde hijyenik ped, regl külotu, tampon, menstrüel kap ya da yedek iç çamaşırı ekleyebilir; sizi rahatlatacak bitki çayları, ağrı kesiciler ya da sıcak su torbalarıyla daha donanımlı hâle getirebilirsiniz. Bol su tüketimi burada da önemli bir etken. Su içmek her zaman sağlığımız için çok önemli bir etken fakat regl günlerinde daha da özen gösterilmesi gereken bir durum.

burada da önemli bir etken. Su içmek her zaman sağlığımız için çok önemli bir etken fakat regl günlerinde daha da özen gösterilmesi gereken bir durum. İş yerinde beslenme düzeninize hafif kramplar için ekstra özen göstermelisiniz. Tuz oranı yüksek yiyeceklerden kaçının çünkü tuzlu gıdalar su tutarak şişkinlik yaşamanıza neden olur ve bu da karın ağrılarınızı tetikleyebilir.

ve bu da karın ağrılarınızı tetikleyebilir. Kahve tüketiminizi de sınırlandırmanızda fayda var çünkü kafein, kramplarınızın şiddetini artırabilir. Kahve yerine bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Ofis çekmecenize ekstra birkaç çeşit bitki çayı eklemek, regl günlerinde kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

En önemlisi, kendinize nazik davranmayı unutmayın. Regl dönemlerinde yaşanan sancılı kramplar ya da duygu değişimleri gibi durumlarla birlikte işlerinizi normalden daha yavaş bir tempoda yürütmenin ya da yürütememenin sizi yetersiz bir çalışan yapmayacağını lütfen unutmayın.