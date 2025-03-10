Dünya Çapında Kadınların En Çok Beğendiği Otomobil Açıklandı

Kadınların en çok beğendiği otomobil modellerinin yarıştığı ödülde 2025 Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili ünvanı Hyundai Santa Fe'ye gitti.

Hyundai Santa Fe, otomobil dünyasında önemli bir başarıya imza atarak 2025 Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili unvanını kazandı.

MINI Cooper, Kia EV3 ve birçok güçlü rakibi geride bırakan Santa Fe; geniş iç hacmi, konforlu sürüş deneyimi ve dikkat çeken tasarımı ile jüriyi etkiledi.

Ödülün sahibi Hyundai Santa Fe oldu

Hyundai’nin en büyük SUV modellerinden biri olan Santa Fe, iki yıl önce geçirdiği radikal değişimle köşeli, cesur ve modern bir görünüme kavuşmuştu.

Yeni model, geniş bagaj hacmi ve 21 inçlik alaşım jantlarıyla da tasarımında oldukça dikkat çekici unsurlara sahip.

Etkinlikte tek ödül kazanan model Santa Fe değildi. Toplam altı farklı kategoride daha ödül dağıtıldı.