Hyundai, yakında Türkiye'de tamamen elektrikli yepyeni bir model üreteceğini açıkladı. Şirket, bunu BYD'den önce yapacağını ve Togg'un ardından 2'inci firma olacağını düşünüyor.

Elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşırken bu konuda ülkemizde de yeni gelişmeler yaşandığını görüyorduk. Şimdi ise Hyundai tarafından sevindirici bir haber geldi. Şirket, Türkiye’de elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, yaptığı açıklamada şirketin İzmit fabrikasında tamamen elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını ifade etti.

2026’nın ikinci yarısında üretimi başlayacak

Berkel’in açıklamalarına göre ülkemizde üretecekleri ilk elektrikli modelin üretimi, 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak. Tamamen yeni bir model olacak araç, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da satışa sunulacak. Şirket, bu modelle birlikte Togg’un dışında Türkiye’de elektrikli araç üreten ikinci marka olacaklarını ifade etti. Manisa’da fabrika kuran BYD’den önce üretmek istediklerini de ekledi.

Yeni modelin ne olacağı gibi konularda maalesef şimdilik bir bilgi yok. Ancak gelen bilgilere küçük sınıfta yer alacak bir model olduğunu görebiliriz. Detaylarını muhtemelen ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Berkel, yatırım için görüşmelerin devam ettiğini, netleştiğinde tüm ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etmiş.