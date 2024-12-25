Kimi kadınlar, hamileyken dişleri dökülebiliyor veya başka diş problemleri yaşayabiliyor. İyi de bunun hamile olmakla ilgisi ne?

Hamilelik dönemindeki kadınların hem psikolojik hem fiziksel pek çok değişiklikten geçtiği aşikâr. Daha duygusal oluyorlar, kilo alıyorlar, sık sık mide bulantısı yaşıyorlar…

Peki hiç aklınıza, dişlerinin dökülme ihtimali gelir miydi? Her ne kadar çok yaygın bir durum olmasa da bunu yaşayan bazı kadınlar var.

En büyük sebep, hormonlar.

Hamilelikte progesteron ve östrojen hormonlarının seviyeleri yükseliyor. Bu da diş eti dokusunu hassaslaştırıyor. Sadece hassaslaşmakla da kalmıyor; hamilelik gingivitisi (dişler üzerinde daha fazla bakteri birikmesiyle diş etlerinde şişlik, kızarıklık ve kanama) denen durum görülebiliyor.

Hamilelik gingivitisi ileri seviyelere ulaşırsa ve tedavi edilmezse, dişleri destekleyen kemik dokusu zayıflıyor. Hâl böyle olunca diş eti ve kemik kaybı sebebiyle dişlerin dökülmesine yol açabiliyor.

Ağız hijyeninden kaynaklı da olabiliyor.

Hamilelikte en sık görülen şeylerden biri de kusma olduğu için bu durum, ağız hijyenini kötü etkiliyor. Kustuktan sonra ağızda kalan o asit, diş minesini aşındırııyor. Bu da uzun vadede diş çürümesine, diş kaybına kadar gidebiliyor.

Bunun yanı sıra beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor tabii. Hamilelik döneminde D vitamini ve kalsiyum alımı önemli.

“Gebelik tümörü”nü duymuş muydunuz?

Bazı hamilelerin diş etlerinde bölgesel şişlikler, bir diğer adıyla gebelik tömörleri oluşabiliyor. Her ne kadar kötü huylu olmasalar ve doğumdan sonra kaybolsalar da bazen dişleri olumsuz yönde etkiliyor.

Peki hamilelikte diş dökülmesi yaşamamak için ne yapılmalı?

Her şeyden önce, bebeğinizin rutin kontrolü gibi diş hekimi kontrollerini de aksatmamalısınız. Ağız hijyenine ve düzenli kontrollere önem vermek bu noktada elzem. Özellikle kusma sonrası ağız temizliğinize dikkat etmekte fayda var.

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