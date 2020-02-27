Kafa Topu 2'den Elmas Kazanmaya Doyacağınız Kampanya

Kafa Topu 2, yepyeni bir kampanya ile yeniden karşınızda. Bu kez güçlerini Pepsi ile birleştiren Masomo ekibi, Pepsi Twist ve Pepsi Max'lerin açma halkalarında yer alan kodlarla elmas dağıtıyor.

Popüler içecek üreticisi Pepsi ile birlikte dikkat çekici bir kampanya başlatan Masomo ekibi, tüm Kafa Topu 2 oyuncularına elmas dağıtıyor. Kampanyaya katılaram sizler de topladığınız bu elmaslarla karakterinizi geliştirip, rakiplerinizi daha kolay alt edebileceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, kampanyanın detaylarına ve bu kampanyaya nasıl katılacağınıza bakalım.

Masomo ile Pepsi'nin ortak olarak başlattığı bu kampanya, sadece "Pepsi Twist" ve "Pepsi Max"lerde geçerli. Kutu Pepsi'lerin açma halkasının altında yazan şifreyi, az sonra anlatacağımız şekilde Kafa Topu 2 hesabınızla oyun içinde aktif ettiğinizde, koşulsuz şartsız 10 elmas kazanıyorsunuz. 24 saat içerisinde en fazla 5 kez katılabileceğiniz kampanya kapsamında, günlük 50 elmas kazanma şansı yakalamış oluyorsunuz.

Elmasların Kafa Topu 2 oyununda ne kadar değerli olduğunu bilmeyen takipçimiz yoktur. Bu elmasları kullanmak, karakterinizi geliştirmenin yanı sıra, oyun sırasında kullanabileceğiniz özel yetenekleri de satın almanızı sağlıyor. Bu bağlamda, günlük 50 elmas kazanmanın Kafa Topu 2 kariyeriniz için kritik bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz.

Açma halkalarında bulunan kodları nasıl tanımlayacaksınız?

Açma halkalarında yer alan kodlar, birkaç basit işlemle Kafa Topu 2'ye tanımlanabiliyor ve ardından da hemen bu elmasları kullanmaya başlıyorsunuz. Bunu yapabilmek içinse tek yapmanız gereken Kafa Topu 2'ye girip, "Ayarlar" menüsü içerisinde bulunan "Promosyon" bölümüne erişmek. Pepsi Max ya da Pepsi Twist'lerin açma halkalarında bulunan şifreyi buraya yazmanız, 10 elmas kazanmanız için yeterli.

Kafa Topu 2'nin Pepsi ile ortak olarak başlattığı kampanyaya katılmak işte bu kadar basit. Eğer sizler de bu kampanyaya katılmak ve Kafa Topu 2 hesabınıza günlük 50'ye varan elmas eklemek isterseniz, hemen şimdi bir Pepsi Twist ya da Pepsi Max alabilir ve açma halkasında bulunan kodu oyundaki "Promosyon" bölümüne girebilirsiniz.

Eğer Kafa Topu 2'yi henüz indirmediyseniz ya da yeni bir telefon satın alıp, oyunu indirme imkanı yakalayamadıysanız, hemen aşağıda yer alan bölümü kullanarak Kafa Topu 2'nin kendi cihazınıza uygun olan versiyonunu indirebilirsiniz.