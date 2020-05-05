Kafeinin Parkinson Riskini Azalttığını Gösteren Çalışma

İki pürin molekülü olan kafein ve ürat ile Parkinson hastalığı arasında bağ olduğunu gösteren yeni bir bilimsel araştırma yayınlandı. Bilim insanları, kafein tüketiminin artması ve kandaki ürat seviyesinin yükselmesinin Parkinson'a karşı etkili olduğunu gösterdiler.

ABD'deki Massachusetts Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, kafein tüketimi ve kandaki ürat seviyesi ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişkiye dair önemli bulgular elde ettiler. Araştırmacıların elde ettiği verilere göre pürin moleküllerinden olan kafein ve ürat seviyesinin yüksekliği, Parkinson hastalığına karşı koruyuculuk sağlıyor.

Çeşitli gruplar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, hem kafeinin hem de üratın koruyucu özelliklere sahip olduğunu belirtiyorlar. Bu özellikler, adenozin reseptörünün karşı yöndeki antioksidan faaliyetleriyle sağlanıyor. Her iki molekülün Parkinson hastalığını önleyici etkisi hayvan modellerinde de gözlemlendi.

566 denek üzerinde çalışma yapıldı:

Bilim insanları bu araştırma kapsamında 369 idiyopatik Parkinson hastası ve 197 sağlıklı insan üzerinde vaka kontrol çalışması gerçekleştirdi. Her deneğin ilk gelişlerinde, son 12 aydaki kafein alımları belirlendi ve çıkan sonuçlara bakılırsa Parkinson hastalığına sahip olanlarda kafein alımları sağlıklı olanlara göre daha az.

Bulgulara göre en çok kafein kullanan beşte birlik gruptaki Parkinson yaygınlığı, en az kafein kullanan beşte birlik dilime göre %70 daha az. Benzer şekilde hem kadınlarda hem de erkeklerde ürat seviyesinin yüksekliğiyle Parkinson riski arasında ters orantı tespit edildi. Bu, çok önemli çünkü daha önce ürat ile Parkinson arasındaki ilişkinin cinsiyete bağlı olduğu düşünülüyordu.

Bununla birlikte araştırmacılar yakın zamanda Parkinson hastaları üzerinde yapılan ürat seviyesini artıran klinik deneylerin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çekiyorlar. Yeni çalışma düşük ürat seviyesi ile Parkinson arasında ilişki kursa da ürat seviyesini yükseltme stratejileri zarar verici olabilir ve bu nedenle tavsiye edilmeyebilir. Aynı şekilde kafeinin de öncelikle uzun vadeli Parkinson deneylerinde kullanılmasının gerektiği, bu nedenle Parkinson tedavisinde şu anda kafein seviyesinin yükseltilmesinin tavsiye edilmediği belirtiliyor.