Twitter ve Telegram üzerinden düzenlediğimiz anketler sonuçlandı. Tüketicilerin %91,1’i alışveriş sitelerinin kampanyalarını güvenilir bulmuyorlar. Peki böyle bir ortamda tüketiciler en çok hangi sitelerin kampanyalarını inandırıcı, güvenilir buluyorlar?

Kasım ayı geldi çattı, efsanesi ve şahanesi bitmeyen cuma indirimleriyle ortalık bir kez daha şenlendi. Son günlerde Türkiye’deki neredeyse bütün internet kullanıcıları her dakika, her saniye bu kampanyaların reklamlarını görüyorlar. Hatta internet ile de kalmıyor, aynı reklamlar TV’leri de ele geçirmiş durumda.

Reklamların güvene olan etkisi elbette ayrı bir tartışma konusu, çünkü bir tüketici için ilk ve en önemli güven unsuru, söz verilen kampanyaların gerçekçi olmasıdır. Artık ülkemizdeki tüketiciler, “indirimli” olduğu söylenen ürünlerin “bindirimli” fiyatlar ile “kampanya” adı altında satışa sunulmasından çok şikayetçiler. Alışveriş sitelerinin bu konudaki kararsız yapısı, tüketicileri alışverişten soğutuyor.

Twitter’dan düzenlediğimiz anketin sonuçlarına göre tüketicilerin %91,1’i e-ticaret sitelerinin kampanyalarına güvenmiyorlar:

25 bin 218 kişinin katıldığı bu anket, adeta tüketicilerden e-ticaret sitelerine sunulan bir ültimatom gibi… Milyonlarca TL’lik reklam yatırımları, en iyi kampanyayı düzenleme yarışı, anlaşılan o ki tüketicilerin inancını genel olarak fazlası ile sarsmış durumda. Kıyıda köşede kalan gerçekçi kampanya ve fiyatlandırmalar olsa bile genel kanı oldukça negatif.

Telegram kanalımızdan düzenlediğimiz anketin sonuçlarına göre en güvenilir e-ticaret siteleri ise şu şekilde sıralandı:

Amazon: %39

%39 Hepsiburada: %26

%26 Trendyol: %20

%20 N11: %7

%7 Diğer siteler: %6

%6 Gittigidiyor: %2

Siteler için bir kıyaslama yapıldığında ise kampanya rekabetinin farklı boyutu ile karşılaşıyoruz. 2 bin 915 kişinin katıldığı bu anketin sonuçlarına göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Amazon, oyların %39’unu alarak ilk sırada yer alıyor.

Amazon’un ardından %26 ile kampanya döneminde en çok harcama yapan sitelerden Hepsiburada’yı görüyoruz. Onun ardından yakın zamanda Avrupa’ya açılan ve İstanbul’da yemek sipariş servisini kullanıma sunan Trendyol yer alıyor. Gittidigidiyor ise %2’lik oy oranı ile %6 oy alan diğer alışveriş sitelerinin altında kalmış durumda.

Tüketiciler açısından markaya verilen değer ve olumlu intibaha sahip olmaları, elbette bu anketin sonuçlarında doğrudan etki ediyor. Ancak algılar da güvenin vazgeçilmez bir unsuru. Bu nedenle en güvenilir sitelerin bir listesi olsa bile e-ticaret sitelerine önemli bir hatırlatmamız var: Tüketicilerin %91,1’i düzenlenen kampanyalara inançlarını yitirmiş durumdalar...