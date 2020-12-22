Kanada’da 57 Bin Yıllık Yavru Kurt Fosili Bulundu

Kanada'nın Yukon eyaletinde buzul çağında yaşadığı saptanan 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulundu. Bilim insanları, tüylerini bile korumayı başarmış bu fosil üzerinde yapmış oldukları incelemeleri tamamladı.

Kanada’nın Yukon eyaletinde, 2016 yılında 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulunmuştu. Madencilerin çalıştıkları bölgede buldukları bu fosil, uzun süredir bilim insanları tarafından inceleme altındaydı. Yapılan çalışmalar sona erdi ve fosil ile ilgili hazırlanan makale bilimsel bir dergide yayınlandı.

Araştırmacılar, bu fosilin bugüne kadar gördükleri en dayanıklı mumyaya sahip olduğunu, yavru kurtun tüylerinin ve iç organlarının bile bozulmadığını belirtiyor. Şu anda yaşayan kurtlarla pek bir benzerlik göstermeyen kurtun, buzul çağında yaşadığı saptandı.

Yavru kurt öldüğünde henüz 7 haftalıktı

57 bin yıllık yavru kurtun bedeni o kadar iyi korunmuştu ki, araştırmacılar kurtun en son yediği besini bile tespit edebilir durumdaydı. Bilim insanları, kurtun yediği son şeyin geyik ya da bizon olmasını beklerken, midesinde balık fosillerine rastladıklarını dile getirdi.

Yapılan test ve analizler sonucu yavru kurtun öldüğünde henüz 7 haftalık olduğunu tespit eden araştırmacılar, ölüm nedenini saptayamadı. Araştırma ekibinde görev alan panteolog Grant Zazula, fosilin buzul çağında Avrupa’da yaşayan kurt türleriyle benzerlik gösterdiğini dile getirdi. Aynı zamanda yavru kurtun buzul çağının sonunda yaşanan nüfus değişikliğini de gözler önüne serdiğini belirtti.