Kanada’da Ortaya Çıkan Gizemli Kırmızı Işık Kafa Karıştırdı

Gökyüzüne yükselen gizemli ışık sütunları, görüntülere şahit olan sıradan insanların kafalarını karıştırıyor.

Kanada’da ortaya çıkan gizemli ışık sütunları, herkesin kafasını karıştırmış durumda. Görüntülere şahit olan insanlar, bu ışıkların kaynağı olarak pek çok farklı teori ortaya atıyorlar. Bunlar arasında UFO’lara, HAARP silahlarına, lazer projeksiyonlarına dayanan teoriler var.

Lazerler, yapı olarak bu kadar sabit tutulması pek kolay olmayan şeyler. Kaldı ki lazeri bir yere sabitleyerek bu görüntüleri yansıtan birileri olsa bile lazer ışığının yapısı bu şekilde değil. Lazer ışığı kaynakta daha güçlü, menzilin sonlarına doğru çok daha zayıftır. Böyle bir yapı oluşturmazlar.

HAARP teknolojileri ise yıllardır tartışılan çok gizli üst düzey enerji silahlarına verilen isim. Gizli bir devlet biriminin, çok gizli bir enerji silahını Kanada, Alberta’daki Edmonton’da deniyor olma ihtimali çok da akla yatan bir fikir değil.

Işıkların kaydedildiği bir videoda, sonlara doğru birisi ışıkların üzerinde hızla hareket eden bir karartı görüyor. Bu karartı uzaylılar olabilir mi? Belki de bu ışıklar, istila için ışınlananan uzaylıların izidir. Her ne kadar kulağa saçma gelse de buradaki esas sorun bu iddianın kanıtlanamaz olması.

Gerçek ise çok daha farklı elbette. En mantıklı açıklama, “Işık Sütunları” olarak bilinen doğal oluşumlar. Soğuk havalarda, bulutlarda oluşan buzlar ışığı düz bir sütun haline gelecek şekilde kırabiliyor. Bunun sonucunda da havada asılı duran, ışıktan oluşan sütunlar ortaya çıkıyor. Muhtemelen gizemli ışık sütununun altında, videonun çekildiği açıdan görülmesi imkansız olan bir dükkan tabelası ya da bir uyarı levhası var. Oradan gelen ışık gökyüzünde bir hat oluşturacak şekilde yansıyor.

Dünyanın pek çok yerinde ışık sütunlarına rastlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bile görülen ışık sütunları var. Kanada’daki ışık sütunları tam olarak dikey değil ve düzenli olarak gökyüzünde durmuyorlar. Bu durumda da gerçek birer ışık sütunu olma ihtimalleri oldukça az. Muhtemelen havadaki buz parçalarında yansıyan ışıktan başka bir şey değil. Tabii Skrull istilası falan da olabilir, sonuçta aksi ispatlanana kadar her şey ihtimal dahilinde.