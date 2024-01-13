Kanada’da yaşasaydınız bir çekilişe katılmak tahmin ettiğiniz kadar kolay olmayabilirdi çünkü kazanmaya uygun olduğunuzu kanıtlamak için beceri testine girmeniz gerek!

ABD ülkelerinde veya diğer ülkelerde beceri testi gibi bir zorunluluk yokken Kanada’da sıkı kurallar uygulanıyor. “Acaba bizim ülkemizde uygulansa yüzde kaçımız çekilişlere katılabilirdi?” diye düşünmeden edemiyor insan.

Bu beceri testi uygulamasının tam olarak nasıl yürütüldüğüne ve ne gibi matematik sorularını içerdiğine bir bakalım.

Kanada’daki beceri testleri, yasalarla korunuyor.

Çekilişleri kazanmak için beceri testi sorularının tamamlanması, “Kanada Çekiliş Yasaları”nın bir parçası ve Kanada’daki tüm çekilişler için geçerli. Yasaya göre matematik içerikli beceri testi sorusunun gerçek bir beceri sorusu olarak kabul edilebilmesi için üç veya daha fazla işlem içermesi gerekiyor.

Ancak sorular ne çok zor olmalı ne de aşırı derecede kolay olmalı. Yani üstünde düşünmeniz gerekecek evet ama çözmeye çalışırken kafanızı da yakmayacak. Test sorusunun zorluğuyla ilgili bir örnek verirsek niteliğini daha iyi anlayabiliriz:

169 + 42 - 6 / 2 = ? veya 156 + 38 - 4 / 2 = ?

Kısacası ilkokul mezunu olan ve işlem önceliği konusunu unutmayan herkesin yapabileceği türden sorular.

Bazı kurallar da var elbette.

Katılımcılar, soruyu yanıtlamak için hiçbir şekilde hesap makinesi kullanamaz takdir edersiniz ki. Başka birinden de yardım isteyemez. Çekilişi kazanmak için işlemi baştan sona kendi çözmek ve doğru cevaba ulaşmak zorunda.

Bu uygulama, şans faktörünü ortadan kaldırmak için yapılıyor.

Beceriye dayalı bir testten geçmek, katılımcıların çekiliş için bir çaba ortaya koymasını sağlıyor ve bu da çekilişi tamamen şansa dayalı bir oyun olmaktan çıkarıyor. Kazananlar havuzunda sadece ufak da olsa bir çaba gösterenler yüzebiliyor.

Ayrıca Kanada Ceza Kanununa göre rastgele çekilişler gibi tamamen şansa dayalı oyunlar, kazı kazanlar vb. yasa dışı piyango olarak kabul ediliyor.

Adil olmadığına karşı iddialar var.

Test, temelde katılımcıların yararına yapılsa da tartışmaya açık konular var. Mesela bazıları, engelli insanlar için adil bir şey olmadığını öne sürüyor.

Bazıları ise test sorularının fazla kolay olduğunu ve böyle bir uygulamaya gerek olmadığını düşünüyor. Amaç gerçekten rekabetçi ve adil bir yarışmaysa soruların daha zor olması gerektiğini söylüyorlar.

İşte Kanada'daki çekilişler bu şekilde yürütülüyor. Sizce mantıklı bir yasa mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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