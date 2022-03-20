Kanye West, Davranışları Sebebiyle Grammy'de Yer Alamayacak

Son zamanlarda eski karısı Kim Kardashian ile sevgili olan Pete Davidson'a sosyal medya üzerinden hakaretler yağdıran ünlü rapçi Kanye West'e dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden bir hamle geldi. Grammy Ödülleri, West'in davranışları sebebiyle törende sahne alamayacağını açıkldı.

Dünyaca ünlü rapçi ve prodüktör Kanye West’i duyamayanınız yoktur. Uzun yıllardır müzik sektörünün tepesinde bulunan ünlü sanatçının geçtiğimiz haftalarda yeni albümü Donda 2’yi sadece kendi platformu olan Stem Player isimli cihazdan yayımlayacağını, albümün herhangi bir müzik platformunda yer almayacağını aktarmıştık. Bunun yanı sıra West’in, bundan birkaç ay önce ismini ‘Ye’ olarak değiştirdiğini de sizlerle paylaşmıştık.

Aynı zamanda ‘Yeezy’ markasıyla girişimcilik ve moda konusunda da önemli başarıları bulunan ve bir milyarder olan Kanye, en az müzik kariyeri kadar tartışmalı kişiliği ve özel hayatı ile de gündemde olan bir isim. 44 yaşındaki rapçi son zamanlarda da sosyal medyadaki açıklamalarıyla tartışma konusuydu. Şimdi de bu davranışları sebebiyle West’e yönelik bir hamle dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden bir hamle geldi.

Davranışları sebebiyle Grammy Ödül töreninde sahne alamayacak

Öncelikle konunun ne olduğunu özet geçelim. Belki biliyorsunuzdur, West uzun yıllardır ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian ile evliydi. İkilinin bu evlilikten dört tane de çocukları bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz yıl bu ikilinin boşanacağı duyurulmuştu.

Olaylar da bunun ardından başladı. Kanye’den ayrılan Kim Kardashian, bundan bir süre sonra ikiliye yakınlığı da bulunan ünlü televizyon kişiliği Pete Davidson ile sevgili oldu. Kanye de bunun sonrasında adeta çıldırdı ve sosyal medyadan Pete Davidson’a ağır hakaretler içeren paylaşımlar yapmaya başladı. Davidson’un bundan birkaç yıl önce Saturday Night Live programında ünlü rapçinin bipolar bozukluğu ile ilgili espri yaptığını da belirtelim.

Yani anlayacağınız Kanye West, ikilinin sevgili olmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. West bu süre boyunca özellikle Instagram hesabı üzerinden Pete Davidson’a ‘hakaret’ olarak nitelendirilebilecek mesajları, onunla mesajlaşmalarının ekran görüntüleri gibi olayla ilgili birçok şeyi paylaşarak olayın ‘taciz’ seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bunun yanı sıra West, geçtiğimiz aylarda yayımladığı ‘Eazy’ isimli bir şarkının klibinde de Pete Davidson’a benzeyen bir kişiyi mezara gömmesiyle olayı bir başka seviyeye taşıdı.

İşte bu yaşananlar sebebiyle birçok ünlü isim ve kurumdan West’e yönelik tepkiler geldi. Şimdi de dünyanın en büyük müzik ödülleri olarak nitelendirilen Grammy Ödülleri, ‘endişe verici’ davranışları sebebiyle West’in ödül töreninde sahne alma davetini geri çekti. Ayrıca West’in normalde törende konser verecek insanlar arasında bulunmadığını; ancak bunun için davet edilebilme ihtimalinin bu karar öncesinde yüksek olduğunu da belirtelim.

Son olarak ünlü rapçinin geçtiğimiz günlerde Instagram’dan 24 saatlik ban yediğini de belirtelim. Bunun sebebi ise West’in, kendisini Pete Davidson’a yönelik açıklamaları sebebiyle eleştiren komedyen Trevor Noah’a karşı ırkçı tabirler kullanmasıydı. Grammy yetkilileri de bunun, aldıkları kararı önemli derecede etkilediğini belirtti. Kısacası, bu kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kanye West’in, çocuklarını korumak için yaptığını söylese de, bu konuda oldukça fazla ileri gittiğini söylemek yanlış olmaz.