Genelde denizin derinliklerinde garip ve şeffaf canlıların olduğunu görüyoruz. Karada ise böyle bir canlıyla karşılaşmamız neredeyse imkânsız!

Denizde şeffaf canlılar varken karada böyle canlıların olmadığını sanıyorsanız, yanıldınız.

Aslında karada da var olan şeffaf canlılar, küçük bir illüzyon sayesinde bize öyle görünmüyorlar. Peki nasıl oluyor? Gelin anlatalım.

Denizde şeffaf canlılar, karada gördüğümüzden çok daha yaygındır.

Gördüğümüz bu canlılar, kendilerini avcılardan veya avcılarından korumanın yanı sıra avlanma yeteneklerini artırmak için şeffaflık özelliğini evrimleştirmişlerdir.

Öncelikle, deniz suyunun kırılma indisleri karada bulunan materyallerden çok farklı olduğundan bahsetmemiz gerek. Deniz suyu, havaya göre çok daha yüksek bir kırılma indisine sahip. Bu durum, su altındaki şeffaf canlıların, ışığın su içindeki yolculuğunu minimum etkileyecek şekilde evrimleşmelerini sağlıyor.

Böylece avcılarının görsel algısını yanıltarak gizlenirler.

Karada ise durum biraz daha farklı. Hava, suyun aksine düşük bir kırılma indisine sahiptir. Bu nedenle, karasal ortamda şeffaf olmak, ışığın karada materyallerden geçişini kolaylaştırmaz. Aksine hava ile temas hâlindeyken ışığın yansıması veya kırılması daha belirgindir ve şeffaf bir yapı gözle görülebilir hâle gelir.

Bu durumda, avcılardan gizlenmek veya avlanma yeteneklerini artırmak için şeffaf olmak karada pek etkili bir strateji değil.

Tabii karasal yaşamda şeffaf olmanın dezavantajları da var.

Güneş ışığının parlaklığı veya çevresel faktörler, şeffaf bir organizmayı daha belirgin hâle getirebilir veya avcılar için daha kolay hedef olmalarına neden olabilir.

Anlayacağınız üzere denizdeki şeffaf canlılar, suyun özellikleri sayesinde kendilerini gizleme stratejilerini etkili bir şekilde kullanabiliyorlar. Ancak karada, hava ortamının farklı fiziksel özellikleri bu şeffaflığı sınırlıyor.

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