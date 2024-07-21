Çin’in Dongyang şehrinde, erkek çocukların idrarında yumurta pişirilip sokak tezgâhlarında normal yumurtanın 2 katı fiyatına satılıyor. İyi de neden?

Erkek çocukların idrarına batırılmış yumurtalar, bizim kültürümüze çok uzak gelse de Çin’deki yerel lezzetlerden ve kültürden biri.

Özellikle Dongyang şehrindeki sokak satıcıları, bahar aylarında atıştırmalık olarak “bakire erkek yumurtası” satıyor. Bu ilginç kültürün derinliklerine inelim.

İdrar kaplarında pişiriliyor.

Neden özellikle erkek çocuk idrarı olduğuna dair net bir açıklama olmasa da yüzyıllardır böyle gelmiş ve böyle gidiyor. İdrar dolu kaplarda pişirilen bu yumurtaların kokusu (yumurta kokusu bile birçok insan için başlı başına kötüyken bir de idrarda pişmişini düşünün…) onlarda sağlığı çağrıştırıyor.

Dongyang’taki popüler sokak satıcılarından biri olan Ge Yaohua, NCB’nin aktardığına göre, yumurtalar için “Bunu yerseniz sıcak çarpmasına yakalanmazsınız. İdrarla pişirilen bu yumurtalar çok hoş kokulu. Sağlığınız için iyi. Ailemizde her öğün bu yumurtalardan yeriz ve Dongyang’taki her aile onları yemeyi sever.” diyor.

Her yumurtanın fiyatı 1,50 Yuan (yaklaşık 7 TL) civarında. Yani normal yumurtadan 2 kat daha fazla onlar için.

Satıcılar, yumurtaların fazla pişmesini önlemek için idrarı ateşi kontrol etmeye sürekli devam etmek zorunda. Pek çok Dongyang sakini; atalarından aktarılan bu gelenek sayesinde vücut ısısının azaldığını, daha iyi kan dolaşımı sağladığını ve genel olarak vücudu canlandırdığını iddia ediyor. Tabii bilimsel bir dayanakları yok.

Üstelik yumurtalar sadece sokak tezgâhlarında da satılmıyor. Halk, çevredeki okullardan erkek çocuklarının idrarını bizzat toplayabiliyor. Bir kısım ise bu geleneği tamamen reddediyor ve yumurtalardan yemiyor.

Kültürden kültüre yeme alışkanlıklarının ne kadar çok değişebildiğini bir kez daha görmüş olduk.

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